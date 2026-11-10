Take-Two revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels à l'approche de la sortie de “GTA VI”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats)

par Deborah Mary Sophia

Take-Two Interactive TTWO.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, l’éditeur de jeux vidéo misant sur le lancement, la semaine prochaine, du très attendu "Grand Theft Auto VI" pour stimuler une forte demande.

L'action de la société a progressé de 4 % en séance prolongée, le directeur général Strauss Zelnick ayant déclaré que les précommandes de "GTA VI" dépassaient de loin les attentes initiales, même si Take-Two s'en tenait à ses prévisions de réservations pour l'année.

“Nous sommes à quelques jours du lancement de "GTA VI", et nous avons pour habitude d’éviter de crier victoire avant l’heure… Il n’y a vraiment aucune raison de mettre à jour les chiffres de réservations pour le moment,” a déclaré Strauss Zelnick lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Largement considéré comme la vache à lait de Take-Two pour les prochains trimestres, "GTA VI" devrait être disponible chez les joueurs le 19 novembre, après de multiples reports et environ 13 ans après la sortie de son prédécesseur.

Take-Two a lancé les précommandes de "GTA VI" en juin et, selon les données de Sensor Tower, le titre totalisait environ 7,71 millions de précommandes numériques dans le monde au 3 novembre.

Le prix élevé du jeu profite également à l’entreprise: l’édition standard est proposée à 79,99 $ et l’"Édition Ultimate" à 99,99 $. Près de 90 % de l’ensemble des précommandes concernaient la version haut de gamme à la fin du mois d’août, selon Sensor Tower.

Au cours du trimestre de septembre, Take-Two a sorti "NBA 2K27", le dernier opus de sa franchise de basket-ball, qui a connu une demande plus faible en raison de la concurrence. La société a déclaré que les réservations et l’engagement allaient augmenter d’ici la fin de l’année grâce à une série de contenus en jeu à venir.

Take-Two prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 7,98 milliards et 8,18 milliards de dollars pour l’exercice 2027, contre une fourchette précédente de 7,90 milliards à 8,10 milliards de dollars. La société a relevé de 2 cents la limite inférieure de ses prévisions de bénéfice par action et table désormais sur un bénéfice compris entre 57 et 75 cents.

Elle a maintenu ses prévisions de réservations annuelles entre 8 milliards et 8,20 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos en septembre, les réservations totales ont reculé de 18 % à 1,60 milliard de dollars, manquant les estimations de 1,67 milliard de dollars.