Take-Two: perte nette plus que doublée au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a publié mercredi soir une perte nette de 543,6 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre 2023-24 (soit 3,20 dollars par action), contre une perte de 257 millions (1,54 dollar par action) un an auparavant.



Les revenus de l'éditeur de jeux vidéo, exploitant des franchises 'NBA', 'Grand Theft Auto' et 'Red Dead', se sont contractés de 7% à 1,3 milliard de dollars, tandis que ses réservations nettes se sont tassées de 4% à 1,44 milliard.



S'il attend une incertitude macroéconomique persistante, Take-Two s'estime 'bien positionné pour la période des fêtes' et réitère sa prévision de réservations nettes pour l'exercice 2023-24 entre 5,45 et 5,55 milliards de dollars.





