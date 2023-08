Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Take-Two: perte nette creusée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a publié mardi soir une perte nette de 206 millions de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24 (soit 1,22 dollar par action), contre une perte de 104 millions (0,76 dollar par action) un an auparavant.



Les revenus de l'éditeur de jeux vidéo ont pourtant augmenté de 17% à 1,28 milliard de dollars, tandis que ses réservations nettes ont progressé de 20% à 1,2 milliard, atteignant ainsi la borne haute de sa fourchette-cible.



Revendiquant donc une dynamique d'activité toujours vigoureuse, l'exploitant des franchises 'NBA', 'Grand Theft Auto' et 'Red Dead' confirme prévoir des réservations nettes entre 5,45 et 5,55 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice en cours.





