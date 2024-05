Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Take-Two: lourde perte trimestrielle sur des charges information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a dévoilé jeudi soir une perte nette de 2,9 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, soit 17,02 dollars par action, à comparer à une perte de 610 millions essuyée un an auparavant.



L'éditeur de jeux vidéo (Red Dead, GTA) explique avoir pâti de lourdes charges de dépréciation de goodwill et d'actifs intangibles liés à des acquisitions, ainsi que de dépenses de réorganisation d'activité liées à son programme de réduction de coûts.



Ses revenus et ses réservations se sont tassés de 3% à 1,4 milliard et 1,35 milliard de dollars respectivement, des niveaux toutefois supérieurs à ses fourchettes-cibles avec une surperformance de plusieurs franchises clés comme NBA 2K24.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA de -22,01 dollars et des réservations en hausse de 1% à 5,33 milliards de dollars, Take-Two anticipe des fourchettes-cibles respectives allant de -3,90 à -3,50 dollars et de 5,55 à 5,65 milliards.





Valeurs associées TAKE-TWO INTERACTIVE NASDAQ 0.00%