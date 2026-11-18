Take-Two, l'éditeur de « GTA VI », voit son cours s'envoler alors que les joueurs savourent la sortie de ce jeu à grand succès

« Grand Theft Auto VI » est acclamé par les joueurs et la critique depuis son lancement mondial, et Wall Street se joint au concert d’éloges.

L'action de Take-Two Interactive TTWO.O , l'éditeur du dernier opus de la célèbre franchise GTA, a bondi de plus de 8 % mercredi, les investisseurs pariant que les critiques élogieuses initiales stimuleront encore davantage la demande et boosteront le chiffre d'affaires et les recettes de la société cette année.

Les joueurs ont attendu plus de 13 ans pour GTA VI, et sont désormais prêts à tout, qu’il s’agisse de prendre plusieurs jours de congés payés ou de signer des « contrats » avec leurs partenaires pour pouvoir jouer sans interruption . La demande est en effervescence .

Même si la barre était placée très haut en matière de satisfaction des joueurs, GTA VI a reçu un déluge de premières critiques positives et a décroché une note de 99 sur le site agrégateur Metacritic.

« Il y avait peut-être une certaine inquiétude quant à la capacité de GTA VI à être à la hauteur du battage médiatique du point de vue de la qualité. Avec une note Metacritic de 99 , toutes les questions relatives à la qualité ont été balayées », a déclaré Nick McKay, analyste senior spécialisé dans les jeux vidéo et le divertissement numérique chez Freedom Capital Markets.

« L’attente semble avoir valu la peine, tant pour les joueurs que pour les investisseurs. »

L'action Take-Two , en baisse de 19 % cette année à la clôture d’hier, a été la plus forte hausse de l’indice Nasdaq-100 mercredi.

Les analystes de Wells Fargo ont revu à la hausse leurs estimations concernant les ventes de GTA VI, tablant désormais sur environ 65 millions d’exemplaires pour l’exercice fiscal en cours, qui s’achève en mars, contre 35 millions d’exemplaires prévus initialement. Ces prévisions s’appuient également sur l’hypothèse d’une sortie potentielle sur PC début 2027.

La société de courtage a relevé de 19 % ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour Take-Two, les portant à 9,76 milliards de dollars, contre une estimation consensuelle de 8 milliards de dollars selon les données de LSEG, et les propres prévisions de Take-Two, qui se situaient entre 8 et 8,20 milliards de dollars.

LA VAGUE GTA PROFITE À DE NOMBREUX ACTEURS

Une autre société de courtage, Oppenheimer , estime le chiffre d’affaires brut à environ 1,85 milliard de dollars pour les trois premiers jours, contre le milliard de dollars enregistré par son prédécesseur , GTA V , lors de sa sortie en 2013.

Cet engouement devrait dynamiser l’ensemble du marché du jeu vidéo: le cabinet d’études Newzoo prévoit une croissance de 3 % de la base mondiale de joueurs sur console d’ici 2026, alors que le marché aurait probablement connu un recul sans GTA VI.

« Peu de sorties sont capables de modifier les habitudes de consommation de l’ensemble du marché des consoles, et GTA VI fait partie de ces rares titres », a déclaré Emmanuel Rosier, directeur des études de marché chez Newzoo.

Le cabinet d’analyse Sensor Tower estime que ce lancement générera également plus de 50 millions de visites supplémentaires sur les applications de livraison de repas et de restauration aux États-Unis dans les 30 jours qui suivront, les joueurs s’installant confortablement pour de longues sessions de jeu.

Les applications de réseaux sociaux, notamment YouTube et Reddit, devraient également enregistrer une activité accrue, les fans discutant des fonctionnalités du jeu et partageant des extraits de gameplay.

L'action de DoorDash DASH.O a progressé de 2 %, tandis que celle de Reddit RDDT.N a légèrement augmenté.

Mercredi midi (heure de la côte Est), environ 17,1 millions d’exemplaires de GTA VI avaient été vendus , selon un outil de suivi de Sensor Tower, dépassant de loin les volumes de précommandes de toutes les plus grandes sorties de jeux vidéo de l’histoire récente.