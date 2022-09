Take Two Interactive : un hacker dévoile des séquences Grand Theft Auto VI

(AOF) - L'éditeur de jeux vidéo, Take Two Interactive, est attendu en forte baisse à Wall Street. Un pirate informatique a publié d'authentiques séquences de préversion du développement de Grand Theft Auto VI, le jeu vidéo le plus attendu et la franchise phare du groupe, révèle Bloomberg. " Une fuite de cette ampleur est si rare que certains doutent de son authenticité, mais des personnes familières avec le développement du jeu ont affirmé que les vidéos sont réelles ", précise le groupe de médias.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.