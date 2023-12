Take-Two Interactive : Grand Theft Auto VI sortira en 2025

(AOF) - Rockstar Games, qui appartient à Take-Two Interactive Software, a annoncé que Grand Theft Auto VI sera disponible en 2025. Il s’agit du nouvel épisode de la plus importante franchise de Take-Two Interactive Software. Comme prévu, le jeu revient à Vice City, la version fictive de Miami, de GTA avec ses plages, ses gratte-ciel, sa vie nocturne et même ses Everglades.

"Ce qui est surprenant, c'est que la bande-annonce se termine par : 'A paraître en 2025'. Une date de sortie en février/mars 2025 pourrait en effet permettre à Take-Two d'atteindre les prévisions d'environ 8 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2025 et de croissance en 2026", explique Jefferies.

Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.