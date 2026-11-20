** L'action Take-Two Interactive TTWO.O progresse de 2,6 % à 214,30 dollars dans l'après-midi, après que le développeur de jeux vidéo a annoncé des ventes record pour la dernière édition du jeu vidéo “Grand Theft Auto”

** “Grand Theft Auto VI” a enregistré 3,79 milliards de dollars de ventes au détail au cours des 24 premières heures suivant son lancement, ce qui en fait la plus grande sortie de jeu vidéo de tous les temps, selon Rockstar Games , une filiale à 100 % de Take-Two Interactive

** “Grand Theft Auto VI” est sorti le 19 novembre

** 33 analystes couvrent TTWO, lui attribuant une note moyenne de “acheter” et un objectif de cours médian de 288 dollars, selon les données compilées par LSEG

** TTWO affiche une baisse de 19 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,7 % de l'indice Nasdaq Composite .IXIC