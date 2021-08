Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Take-Two : hausse de 72% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a publié lundi soir un bénéfice net en croissance de 72% à 152,3 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, soit 1,30 dollar par action, malgré des revenus en repli de 2% à 813,3 millions. L'éditeur de jeux vidéo, exploitant entre autres les franchises Grand Theft Auto et Red Dead, confirme viser, pour son exercice 2021-22, des fourchettes-cibles de 1,95-2,20 dollars pour le BPA et de 3,14-3,24 milliards pour les revenus.

Valeurs associées TAKE-TWO INTERAC NASDAQ -0.12%