Take-Two fixe le prix de « Grand Theft Auto VI » à 79,99 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le jeu vidéo)

Take-Two Interactive Software TTWO.O a fixé le prix de son très attendu « Grand Theft Auto VI » à 79,99 $ et lancera le jeu le 19 novembre, a annoncé mercredi la société.

« GTA VI » devrait être le plus grand lancement de jeu vidéo au monde, générant des milliards de dollars de chiffre d’affaires dès les premiers jours suivant sa sortie, grâce à l’envergure de la franchise et aux antécédents impressionnants de son créateur, Rockstar Games.

Take-Two avait annoncé plus tôt ce mois-ci que les précommandes du titre débuteraient le 25 juin, après plusieurs reports.

« The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition » coûtera 99,99 dollars et proposera des véhicules, des armes et des tenues exclusifs intégrés à l’histoire de Jason et Lucia, les protagonistes du jeu.