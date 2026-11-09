Take-Two en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O ont progressé d'environ 4 % pour atteindre 216,2192 dollars lors des négociations après clôture

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels à l'approche de la sortie très attendue de Grand Theft Auto VI

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires total compris entre 7,98 milliards et 8,18 milliards de dollars pour l’exercice 2027 , contre une prévision précédente de 7,90 milliards à 8,10 milliards de dollars

** La société relève de 2 cents la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice et table désormais sur un bénéfice par action compris entre 57 et 75 cents

** Toutefois, TTWO prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations des analystes

** La société prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 3,35 milliards et 3,50 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre a reculé de 18 % à 1,60 milliard de dollars, manquant les estimations de 1,67 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action TTWO affichait une baisse d'environ 19 % depuis le début de l'année