Take-Two en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** L'action de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O a progressé de 4,87% à 217,5 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels , pariant que le lancement la semaine prochaine de "Grand Theft Auto VI" stimulera fortement la demande

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, les portant de 7,90 à 8,10 milliards de dollars à 7,98 à 8,18 milliards de dollars, et a relevé de 2 cents la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice par action, qui s’établit désormais entre 57 et 75 cents

** J.P. Morgan estime que "Grand Theft Auto VI" pourrait devenir le plus grand lancement de l’histoire du jeu vidéo, avec des ventes unitaires solides susceptibles de stimuler les réservations nettes de l’exercice 2027, tandis que son mode en ligne pourrait constituer un facteur favorable à long terme pour les réservations nettes et le résultat ajusté

** 32 des 33 courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 1 recommande de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 285 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 19% depuis le début de l’année