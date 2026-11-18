Take-Two en hausse alors que le lancement mondial de "Grand Theft Auto VI" débute

** L'action de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O progresse de 7% à 218,24 dollars avant l'ouverture du marché

** "Grand Theft Auto VI", développé par Rockstar Games, filiale de la société, sortira jeudi à minuit sur tous les marchés, à commencer par la Nouvelle-Zélande

** Le cabinet d'analyse Sensor Tower estime à près de 16 millions le nombre d'exemplaires vendus pour un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard de dollars mardi, deux jours avant la sortie

** Ce jeu sort après 13 ans de développement et des coûts de production estimés à 1 milliard de dollars ou plus; il est disponible sur la PlayStation 5 de Sony 6758.T et sur les Xbox Series X et S de Microsoft MSFT.O

** La recommandation moyenne de 33 analystes pour TTWO est "acheter"; le cours cible médian est de 287 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,4% depuis le début de l'année