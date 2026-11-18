** L'action de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O progresse de 7% à 218,24 dollars avant l'ouverture du marché
** "Grand Theft Auto VI", développé par Rockstar Games, filiale de la société, sortira jeudi à minuit sur tous les marchés, à commencer par la Nouvelle-Zélande
** Le cabinet d'analyse Sensor Tower estime à près de 16 millions le nombre d'exemplaires vendus pour un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard de dollars mardi, deux jours avant la sortie
** Ce jeu sort après 13 ans de développement et des coûts de production estimés à 1 milliard de dollars ou plus; il est disponible sur la PlayStation 5 de Sony 6758.T et sur les Xbox Series X et S de Microsoft MSFT.O
** La recommandation moyenne de 33 analystes pour TTWO est "acheter"; le cours cible médian est de 287 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,4% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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