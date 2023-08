Take-Two creuse ses pertes au premier trimestre

(AOF) - Entreprise américaine de distribution de jeux vidéo, Take-Two Interactive Software a accentué ses pertes au premier trimestre de son exercice fiscal 2023/2024 à 206 millions de dollars, soit 1,22 dollar par action. Un an avant, à la même période, le groupe avait essuyé une perte de 104 millions de dollars, soit 0,76 dollar par action. Cependant, ses revenus ont progressé de 7% à 1,28 milliard de dollars, tandis que ses réservations nettes ont progressé de 20% à 1,2 milliard de dollars sur ce trimestre. Sa marge brute est passé de 666,7 à 679.2 millions de dollars sur un an.

Coté perspectives, Take-Two Interactive Software prévoit des réservations nettes entre 5,45 et 5,55 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice en cours.

Sur cet exercice 2023/2024, le groupe table sur des revenus compris entre 5,37 et 5,47 milliards de dollars.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.