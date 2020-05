Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Take-Two : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 21/05/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a publié mercredi soir un bénéfice net plus que doublé (+116%) à 122,7 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit 1,07 dollar par action, un BPA supérieur de près de 20 cents à l'estimation moyenne des analystes. L'éditeur de jeux vidéo -exploitant par exemple les franchises Grand Theft Auto et Red Dead- a vu ses revenus s'accroitre de 41% à 760,5 millions de dollars, avec notamment une progression de 54% de ses revenus par voie numérique (83% du total). Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA en progression de 21% à 3,54 dollars pour des revenus en hausse de 16% à 3,09 milliards, Take-Two anticipe pour 2020-21 des fourchettes cibles de 2,60-2,85 dollars et de 2,63-2,73 milliards.

Valeurs associées TAKE-TWO INTERAC NASDAQ +3.23%