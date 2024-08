Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Take-Two: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a fait part jeudi soir d'un abaissement de ses objectifs annuels, anticipant désormais une perte nette entre 757 et 690 millions de dollars (soit entre 4,33 et 3,95 dollars) pour des revenus toujours attendus entre 5,57 et 5,67 milliards.



Pour les trois premiers mois de son exercice 2024-25, l'éditeur de jeux vidéo a essuyé une perte nette de 262 millions de dollars, soit 1,52 dollar par action, globalement dans la moitié basse de ses fourchettes-cibles (de 272 à 245 millions et de 1,58 à 1,43 dollar).



L'exploitant des franchises Red Dead, NBA 2K et GTA affiche des revenus de près de 1,34 milliard, dans le haut de sa fourchette-cible (1,30 à 1,35 milliard), mais des réservations nettes dans le bas à moins de 1,22 milliard (contre 1,20 à 1,25 milliard attendu).





Valeurs associées TAKE-TWO INTERACTIVE 138,78 USD NASDAQ 0,00%