À l'approche du dernier mois de 2026, les marchés doivent faire face à une multitude d'événements à risque, allant des décisions majeures des banques centrales à des élections potentiellement décisives, tout en essayant de comprendre les répercussions de l'affaire Nvidia NVDA.O .

Voici ce qu’il faut surveiller cette semaine sur les marchés mondiaux, selon Satoshi Sugiyama à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, Jesus Aguado à Madrid, ainsi qu’Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres.

1/ ENCAISSER LES GAINS

Comme si la guerre au Moyen-Orient, la flambée de l’inflation et les doutes persistants quant aux fondements financiers du secteur de l’IA ne suffisaient pas à ébranler les investisseurs, ceux-ci doivent désormais faire face au drame chez Nvidia et à la résurgence des droits de douane .

La volatilité des actions et des obligations a bondi et la confiance est fragile. L’introduction en bourse tant vantée du laboratoire d’IA Anthropic ANT.O s’est soldée par un échec. L’action Nvidia a connu des fluctuations brutales, bondissant de 31 % en une journée lorsque le conseil d’administration, sous la pression de la Maison Blanche, a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, avant de perdre près de la moitié de ce gain au cours des deux jours suivants.

S&P a placé Nvidia, qui est au cœur du cycle de financement du secteur de l’IA, sous surveillance en vue d’une éventuelle révision à la baisse. Jensen Huang témoignera devant la commission bancaire du Sénat le 3 décembre, tandis que le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O publiera ses résultats dans la semaine à venir.

Les investisseurs pourraient avoir du mal à trouver un réconfort durable dans l’un ou l’autre de ces événements.

2/ EMPLOI JOLT

Le rapport mensuel sur le marché du travail américain est le point d’orgue des données économiques de la semaine à venir, les investisseurs se concentrant pleinement sur les implications en matière de hausses des taux d’intérêt.

Selon les économistes interrogés par Reuters, le rapport de vendredi devrait indiquer une hausse de 90 000 emplois en novembre. Les emplois non agricoles ont bondi de 165 000 en octobre , dépassant largement les prévisions des économistes.

Ce rapport favorable sur le marché du travail, combiné à des données d’inflation systématiquement supérieures à l’objectif, a renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed relèvera ses taux lors de sa réunion des 8 et 9 décembre. De nouvelles données indiquant une économie de plus en plus en surchauffe pourraient influencer l’ampleur de l’orientation restrictive de la Fed , notamment quant à savoir si elle relèvera ses taux ce mois-ci d’un quart de point de pourcentage ou d’un demi-point plus agressif, ou encore s’il sera question de nouvelles hausses de taux en 2027.

Les autres rapports économiques de la semaine prochaine porteront principalement sur l’activité dans les secteurs de l’industrie et des services, l’emploi dans le secteur privé et la confiance des consommateurs.

3/ ÉLECTIONS EN ESPAGNE

Les électeurs espagnols se rendront aux urnes ce dimanche à l’occasion d’élections anticipées convoquées par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez afin de tirer parti de la dynamique créée par les manifestations contre la crise du logement, dans un contexte de crise de l’accessibilité au logement.

Mais son parti est à la traîne dans les sondages. Le Parti populaire conservateur (PP) et le parti d’extrême droite Vox devraient remporter la majorité au Parlement.

Si l’économie espagnole affiche de bons résultats, le logement et l’inflation constituent les principales préoccupations des électeurs .

Une victoire du PP, qui laisse entrevoir des baisses d’impôts, pourrait attirer l’attention des marchés sur les risques liés à un assouplissement budgétaire, même si l’Espagne est moins préoccupante que la France ou l’Italie sur ce plan.

On ne peut exclure que les socialistes conservent le pouvoir, et un résultat indécis risque d’alimenter l’incertitude et de mettre la pression sur l’euro, qui a déjà souffert des récentes turbulences en France .

L’Europe reste également vigilante à l’approche d’une année électorale importante, où un glissement vers la droite est anticipé.

4/ UNE HAUSSE SE PROFILE À L'HORIZON

La Banque centrale indienne donne le coup d’envoi d’un mois de décembre chargé pour les banques centrales mondiales, avec une hausse probable d’un quart de point, à 5,75 %, à l’issue de sa réunion de politique monétaire de trois jours qui s’achèvera le 4 décembre.

La plupart des grandes banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, devraient relever leurs taux dans les semaines à venir.

Il s’agirait de la première série de hausses consécutives de la RBI depuis son cycle de resserrement de 2022-2023. La banque centrale subit des pressions pour maîtriser l’inflation, alors que la guerre au Moyen-Orient et les conditions météorologiques instables font grimper les prix.

L'inflation au détail a franchi le seuil de 6 % fixé par la banque centrale en octobre pour la première fois en deux ans, renforçant ainsi les anticipations d'une nouvelle hausse des taux à 6 % en février.

Les analystes interrogés par Reuters ont déclaré que la RBI disposait d’une marge de manœuvre pour resserrer davantage sa politique monétaire, étant donné que la croissance économique indienne devrait rester forte .

5/ FAUT-IL ACCÉLÉRER LE RYTHME?

Les ministres de l’OPEP+ se réunissent dimanche à Vienne — et ils sont confrontés à des questions importantes et épineuses.

Ils doivent tout d’abord s’accorder sur le volume de production que chaque membre peut assurer de manière durable, à la suite de la toute première évaluation de la capacité de production menée par le groupe . Vient ensuite la question la plus importante: quel volume devraient-ils réellement produire en 2027?

Ce n’est pas une décision facile à prendre alors que les perspectives du marché dépendent entièrement de la rapidité avec laquelle le détroit d’Ormuz rouvrira au trafic commercial, un facteur sur lequel l’OPEP+ n’a que peu d’emprise.

Pour l’instant, le groupe devrait maintenir inchangés ses objectifs de production de pétrole au moins pour le premier trimestre 2027.

Mais avec des cours du pétrole pris en étau entre une offre abondante, les menaces pesant sur les flux physiques en provenance du Moyen-Orient et les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes, la fixation des quotas pourrait s’avérer compliquée — d’autant plus que des désaccords persistent entre les membres de l’OPEP+.