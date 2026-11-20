Les marchés auront une enquête sur la santé de l'économie mondiale et des consommateurs américains avec le coup d'envoi des soldes du Black Friday, tandis que la banque centrale sud-coréenne se prononcera sur les taux d'intérêt alors que les turbulences du secteur technologique agitent les marchés mondiaux.

Les opérateurs suivront également de près la course aux postes clés au sein de la Banque centrale européenne, tandis que Tokyo et l’Australie publieront des données clés sur l’inflation.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Rocky Swift à Tokyo, Dhara Ranasinghe, Alun John et Karin Strohecker à Londres, ainsi que Lewis Krauskopf à New York.

1/ LA SAISON DES ACHATS

La santé des dépenses de consommation américaines sera mise à l’épreuve, le « Black Friday » de la semaine prochaine mettant en avant la très importante saison des achats de fin d’année.

Aux États-Unis, le vendredi suivant Thanksgiving est traditionnellement un jour important pour les promotions des détaillants et marque le début d’une période d’achats intense qui se prolonge jusqu’au « Cyber Monday », l’événement en ligne qui suit. La National Retail Federation prévoit que les ventes au détail en novembre et décembre augmenteront de 4,2 % par rapport à la période 2025, pour atteindre un total de 1 013 milliards de dollars.

Les investisseurs craignent que la hausse des prix , combinée à l’augmentation des coûts de l’énergie et des taux d’emprunt, ne freine les dépenses de consommation, qui représentent environ les deux tiers de l’activité économique américaine . Mais le rapport sur les ventes au détail d’octobre a fait état d’une hausse solide, tandis que les enseignes Target TGT.N et TJX TJX.N ont présenté cette semaine des perspectives optimistes pour les fêtes.

Au cours de cette semaine boursière raccourcie par les fêtes, des rapports économiques sur l’inflation et la confiance des consommateurs, ainsi qu’une estimation révisée du PIB américain du troisième trimestre, sont également attendus.

2/ L'AFFAIRE EST-ELLE CONCLUE? PAS ENCORE

Les traders, qui attendent la confirmation du nom du prochain président de la Banque centrale européenne dans un contexte de résurgence de l’inflation et de crise budgétaire en France, devront patienter encore un peu.

La date limite de dépôt des candidatures pour deux postes au sein du directoire a été repoussée de mercredi à vendredi .

L’ancien gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos , est le favori pour succéder à la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et les observateurs considèrent sa nomination comme acquise depuis que l’Allemagne a apporté son soutien.

Il reste donc à pourvoir les postes d’économiste en chef et de responsable des opérations de marché de la BCE. L’Allemagne a proposé Markus Brunnermeier , professeur à l’université de Princeton, dans l’espoir qu’il occupe le poste d’économiste en chef, tandis que la France devrait pourvoir le poste restant.

L’ancienne économiste en chef de l’OCDE, Laurence Boone, et la sous-gouverneure de la Banque de France, Agnès Bénassy-Quéré, font partie des candidates potentielles. Si l’une d’entre elles était choisie, elle serait la seule femme au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, composé de 27 membres.

3/ SURFER SUR LA VAGUE DU BOOM

L’économie sud-coréenne a surfé sur la vague de l’IA, mais la route devient cahoteuse au moment même où les responsables de la banque centrale s’apprêtent à se prononcer jeudi sur les taux d’intérêt.

Les anticipations penchent désormais fortement en faveur d’une hausse de 25 points de base, à 3,25 %, l’inflation s’établissant au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque et le gouverneur Shin Hyun Song ayant indiqué que la politique monétaire resterait restrictive jusqu’à ce que l’inflation revienne vers son objectif. Une telle décision constituerait la troisième hausse du cycle de resserrement actuel.

Le boom des puces d’IA a constitué un formidable moteur de croissance. Les ventes soutenues de semi-conducteurs ont contribué à alimenter la croissance et les exportations sud-coréennes ont dépassé les 1 000 milliards de dollars cette année, faisant de la Corée du Sud le quatrième pays seulement à franchir ce seuil après l’Allemagne, les États-Unis et la Chine.

Mais ce boom ne se fait pas sentir partout. La demande intérieure reste faible, et les retombées des exportations ne profitent guère à de nombreux ménages. Le moral des consommateurs a été affecté par le coût élevé de l’emprunt et la hausse des prix, tandis que les fluctuations boursières sans précédent viennent aggraver la situation.

4/ LE MONSTRE DE L'INFLATION

Alors que les banques centrales du monde entier sont aux prises avec une inflation galopante, deux indicateurs de prix dans la région Asie-Pacifique alimenteront les anticipations quant à la nécessité et au calendrier de nouvelles hausses de taux.

L’indice des prix à la consommation australien pour le mois d’octobre sera publié mercredi. Il fait suite à un IPC en forte hausse au troisième trimestre, qui a contribué à convaincre la Banque de réserve, au début du mois, de relever ses taux à 4,85 %, leur plus haut niveau depuis 18 ans, bien que cette décision ait été prise à l’issue d’un vote serré (6 voix contre 3).

Le rapport sur l’emploi étonnamment faible de cette semaine a douché les espoirs d’une hausse immédiate, les marchés anticipant désormais une baisse des taux l’année prochaine.

La décision la plus attendue concerne le Japon . Vendredi sera publié le prochain chiffre de l’IPC de Tokyo, un indicateur avancé de l’état de l’économie dans son ensemble.

L’IPC sous-jacent s’est établi à 2,6 % en octobre, bien au-dessus de l’objectif d’inflation de 2 % de la Banque du Japon. La Banque du Japon a fait preuve de prudence ce mois-là, renforçant ainsi les anticipations d’une hausse des taux en décembre, la troisième de l’année .

5/ POINT SUR LA SITUATION

Les données sur l’activité économique mondiale attendues lundi permettront de faire le point sur la santé de l’économie mondiale, qui a globalement mieux résisté au choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient que ne l’avaient prévu les investisseurs en début d’année.

En Europe, l’attention se portera sur les chiffres globaux indiquant si l’activité s’est développée ou a reculé.

Alors que les données économiques mondiales ont, dans l’ensemble, dépassé les attentes pour l’ensemble de l’année, selon l’indice de surprise économique de Citi, .CESIGL l’indice spécifique à la zone euro est passé en territoire négatif ce mois-ci .CESIEUR après une série récente de données plus faibles que prévu. Les ventes au détail en sont un exemple.

Aux États-Unis, les surprises économiques .CESIUSD sont très positives, et l’attention portée aux données sur l’activité économique se concentrera sur les composantes liées à l’inflation.

L’indice des prix à la consommation a progressé de plus de 0,4 % en août, septembre et octobre, ce qui a poussé la Fed à adopter une orientation plus restrictive.