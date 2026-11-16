Take Five : le départ de Huang, l'arrivée d'Anthropic

Des répercussions de la démission soudaine du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , à l'introduction en bourse prochaine d'Anthropic, le secteur technologique reste le moteur des marchés financiers.

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping doivent se rencontrer à Shenzhen, tandis qu’un sommet entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre dans les relations post-Brexit.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité des marchés cette semaine, par Lewis Krauskopf à New York, Rocky Swift à Tokyo, ainsi que Karin Strohecker, Sophie Kiderlin et Marc Jones à Londres.

1/ UNE SÉRIE D'ÉPREUVES

Deux épreuves décisives attendent le secteur chancelant de l’IA: l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic, et les résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O , dont le directeur général de longue date a brusquement démissionné .

L’introduction en bourse d’Anthropic devrait valoriser le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1 400 milliards de dollars , et les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq jeudi.

Leur performance servira de baromètre en temps réel du sentiment sur le marché de l’IA, qui a connu d’énormes fluctuations ces dernières semaines en raison des doutes quant à la pérennité des dépenses d’investissement massives .

La confiance dans le secteur de l’IA a subi un nouveau coup dur avec la démission de Huang, directeur général de Nvidia, laissant ce leader du secteur en pleine tourmente après le départ d’un dirigeant qui était sans doute le plus grand défenseur de l’industrie de l’IA.

Les liens de Nvidia avec les entreprises de l’ensemble de l’écosystème de l’IA signifient que son rapport de mardi pourrait avoir des répercussions importantes, mettant la pression sur la nouvelle directrice générale par intérim, Colette Kress .

2/ RENCONTRE DÉCISIVE

Trump et Xi devraient se rencontrer en marge de la conférence de l’APEC à Shenzhen les 18 et 19 novembre, lors de ce qui serait leur troisième rencontre en face à face cette année .

Les sujets de conversation ne manquent pas .

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat pourrait renforcer la position de Pékin dans les négociations commerciales et amener les démocrates à faire pression sur Trump pour qu’il débloque une vente d’armes à Taïwan .

Trump affirme vouloir discuter de la fin de la guerre en Iran, en impliquant éventuellement le président russe Vladimir Poutine; le conflit ukrainien pourrait donc également figurer à l’ordre du jour.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les dirigeants feraient avancer un nouveau dialogue sur les risques liés à l’IA.

Mais cela soulève la question délicate de Huang, de Nvidia, et des ventes de puissantes puces d’IA Nvidia à une université liée à l’armée chinoise figurant déjà sur une liste noire américaine.

3/ RÉPIT, OU TENDANCE?

L'évolution des attentes concernant la diplomatie au Moyen-Orient et le ralentissement de la demande aux États-Unis ont fait baisser les cours du pétrole, mais l'évolution a été mouvementée.

Les cours du brut, prolongeant la baisse à deux chiffres de la semaine précédente, ont atteint ces derniers jours leur plus bas niveau depuis deux mois, autour de 90 dollars le baril. Cela laisse entrevoir un certain soulagement des pressions inflationnistes pour les décideurs politiques et les ménages, alors qu’une grande partie de l’hémisphère nord se prépare à affronter les vagues de froid hivernales à venir.

La production de pétrole brut de l’OPEP+ a bondi en octobre, tirée par une hausse de la production saoudienne, et une forte reprise des flux transitant par le détroit d’Ormuz devrait potentiellement faire basculer l’équilibre du marché mondial du brut vers une offre excédentaire.

Mais les récentes frappes contre des infrastructures saoudiennes menées par les Houthis yéménites soutenus par l’Iran, les attaques fréquentes contre les pétroliers transportant du brut hors du Golfe et les perturbations persistantes en Russie rappellent que de nouvelles perturbations pourraient rapidement raviver les pressions sur les prix.

4/ SE RAPPROCHER

Il commence à faire plus froid en Europe, c’est donc peut-être le bon moment pour que le Royaume-Uni et l’UE se rapprochent à nouveau?

Les dirigeants se réuniront vendredi à Bruxelles pour un sommet, et le renforcement des liens post-Brexit figure en tête de l’ordre du jour.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham, qui a même évoqué l’idée d’une réintégration du bloc, affirme qu’il fera pression pour conclure un accord visant à améliorer les relations commerciales. Le ministre des Finances John Healey indique également qu’une coopération plus étroite sera recherchée lors du sommet.

Les dirigeants britanniques semblent désireux d’aborder tous les sujets, des normes alimentaires à la libre circulation, et les dirigeants européens semblent ouverts à cette idée.

Surveillez la livre sterling. Par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni, elle se situe à un niveau similaire à celui d’avant le référendum sur le Brexit de 2016 et pourrait encore s’apprécier si des signes d’un rapprochement plus profond se manifestaient.

Des données britanniques, notamment les chiffres de l’inflation, sont également attendues cette semaine.

5/ LE CRIME PAIE

"Ah merde, c’est reparti" – Cela fait 13 ans, mais Grand Theft Auto VI sort jeudi et l’attente autour de ce qui est indéniablement un phénomène culturel est palpable.

De retour à Vice City, avec un budget qui, selon les rumeurs, se situerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars – un chiffre proche du coût de construction du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa –, le jeu s’apprête à devenir le produit de divertissement, tous genres confondus, le plus cher jamais réalisé.

Et pour cause: GTA est incroyablement lucratif. GTA V a généré 10 milliards de dollars de recettes et le nouvel opus de jeudi pourrait rapporter plus de 5 milliards de dollars rien que lors de sa première semaine de vente, selon certains analystes du secteur.

Sorti juste à temps pour la période cruciale des fêtes de fin d’année, ce titre constituera également un formidable coup de pouce pour Sony et Microsoft, les fabricants de la PlayStation et de la Xbox, mais pas pour Nintendo , dont le remake de Zelda: Ocarina of Time, acclamé par la critique, vient tout juste de sortir.