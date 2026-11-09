Take Five : La technologie, entre effondrement et rebond

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(Mise à jour de l'article de vendredi après les élections du week-end en Nouvelle-Zélande, les nominations à la BCE et les données chinoises de lundi)

Les opérateurs des marchés financiers mondiaux entament la semaine en espérant que la tempête qui secoue les valeurs technologiques s'apaise et qu'il n'y ait pas de nouvelle escalade dans la guerre avec l'Iran qui ferait à nouveau flamber les cours du pétrole.

Des données clés aux États-Unis et en Chine sont également attendues, le sommet de la COP sur le climat de l’ONU débute en Turquie, les négociations sur la succession à la tête de la BCE s’engagent et la Nouvelle-Zélande se trouve dans l’incertitude après des élections qui n’ont pas permis de dégager de résultat clair ce week-end .

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés, par Dhara Ranasinghe, Alun John et Simon Jessop à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Gregor Stuart Hunter à Singapour.

1/ LA MAISON DE LA DOULEUR

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a porté un nouveau coup dur au secteur des "Big Tech", autrefois considéré comme imparable.

La chute de 5,5 % du Nasdaq .IXIC jeudi a été la plus forte depuis la débâcle du Jour de la Libération en avril 2025 et a fait disparaître 2.500 milliards de dollars de cet indice à lui seul.

Les inquiétudes s’intensifiaient déjà concernant le coût stratosphérique du développement de l’IA. Aujourd’hui, au lendemain des élections de mi-mandat, la perspective d’une réglementation plus stricte susceptible de tout ralentir pèse tout autant.

Les victoires démocrates au Texas et en Géorgie ont reflété le rejet des électeurs à l’égard des centres de données qui sont au cœur du boom de l’IA, mais qui sont également inesthétiques, bruyants et nécessitent d’énormes quantités d’énergie et d’eau.

Certains pensent qu’un compromis pourrait être trouvé, l’IA étant devenue un moteur économique essentiel. Mais si la déroute reprend la semaine prochaine, les inquiétudes concernant la croissance risquent de s’amplifier et nombreux seront ceux qui se demanderont si un maillon du système financier lié à tout cela ne risque pas de céder.

2/SUIVI DE PRÈS DE L’IPC

Les données américaines et l’évolution des cours du pétrole au cours de la semaine pourraient déterminer si la Réserve fédérale relèvera une nouvelle fois ses taux d’intérêt avant la fin de l’année.

L’indice des prix à la consommation américain (IPC) publié mardi — sans doute l’indicateur d'inflation le plus suivi — devrait afficher une hausse mensuelle de 0,3 %, selon un sondage Reuters, tandis que vendredi apportera un autre chiffre clé concernant les prix à la production .

À l’heure actuelle, les opérateurs tablent sur une probabilité de plus de 80 % d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion des 8 et 9 décembre. Cela porterait le taux des fonds fédéraux — principal moteur des coûts d’emprunt mondiaux — à 4,00 %-4,25 % et ferait suite à la première hausse de la Fed en trois ans, intervenue en septembre.

Vient ensuite le pétrole. Les cours du brut ont chuté de 18 % depuis que la défaite cuisante des républicains aux élections de mi-mandat aux États-Unis a alimenté les paris selon lesquels le président Donald Trump pourrait chercher à apaiser la crise avec l’Iran. Au cours du week-end, le président américain a minimisé la probabilité de nouvelles attaques, à condition que les pourparlers de paix progressent.

3/QUELLE SERA LA SUITE POUR L'UE?

La croissance économique européenne s’est montrée étonnamment résistante cette année face à des prix de l’énergie exorbitants et à la hausse des coûts d’emprunt.

La semaine à venir constituera un nouveau test avec la publication des chiffres trimestriels de l’emploi, ainsi qu’une estimation plus précise du PIB trimestriel. Les premiers chiffres préliminaires du troisième trimestre publiés le mois dernier indiquaient une croissance de 0,4 % .

Si ce chiffre est confirmé, il redonnera du baume au cœur aux ministres des Finances de la zone euro lors de leur réunion de lundi, où l’un des principaux sujets à l’ordre du jour sera de savoir qui remplacera la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , lorsqu’elle quittera Francfort en février.

Les candidatures ont désormais été finalisées . Les deux candidats sont l’ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, et l’Espagnol Pablo Hernandez de Cos, directeur général de la Banque des règlements internationaux.

L'UE espère nommer un nouveau président de la BCE d'ici son sommet de mi-décembre; elle va donc devoir se dépêcher. La réunion de lundi pourrait être bien remplie.

4/COP SHOW

Le sommet de l’ONU sur le climat, la COP31, s’ouvre lundi en Turquie. Plus de 80 dirigeants mondiaux devraient y participer, dans un contexte d’aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont provoqué une série de catastrophes dévastatrices cette année.

Les États-Unis n’étant pas officiellement engagés sous la présidence de Donald Trump, climatosceptique, la défaite cuisante qu’il a essuyée lors des élections de mi-mandat de cette semaine constituera une lueur d’espoir pour certains, même si les efforts visant à former des coalitions de pays volontaires pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et mettre un terme à la déforestation devront se poursuivre.

Alors que la guerre au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole et du gaz à un niveau élevé, la Turquie, pays hôte, exhorte également les nations à accélérer la transition vers les énergies vertes afin que 35 % de l’énergie mondiale provienne de l’électricité d’ici 2035, contre environ 23 % actuellement.

Mais la question épineuse du financement planera sur l’ensemble des discussions. Alors que de nombreux pays riches réduisent considérablement leur aide au développement, les pays en développement vulnérables se tourneront une nouvelle fois vers la communauté internationale pour obtenir davantage de soutien afin de faire face au changement climatique.

5/SUSPENSE À MANILLE

Une vague de négociations diplomatiques de dernière minute déferlera sur Manille la semaine prochaine, alors que de hauts responsables gouvernementaux entameront vendredi les derniers préparatifs en vue du sommet des pays de l’ASEAN prévu la semaine suivante.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr, qui accueille ce rassemblement du 15 au 17 novembre, a déclaré que le Premier ministre chinois Li Qiang serait présent, tandis que le président Trump et son homologue canadien, le Premier ministre Mark Carney, devraient également y participer.

L’Indonésie risque également de subir des pressions en raison des feux de forêt qui ont recouvert une grande partie de la région d’un épais smog plus tôt cette année, Singapour s’étant déjà engagée à renforcer un accord sur la brume transfrontalière .

Ailleurs en Asie, les données chinoises sur l’inflation viennent de révéler que les prix à la production ont enregistré leur plus forte hausse en près de quatre ans et demi; les chiffres du commerce extérieur sont attendus mardi , suivis des données sur les prêts plus tard dans la semaine.

La Nouvelle-Zélande ,quant à elle, fait face à plusieurs semaines d’incertitude après que les élections du week-end dernier n’ont pas permis de désigner un vainqueur clair.