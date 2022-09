Taix: du mieux en fin de parcours mais bilan hebdo négatif information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 18:30

(CercleFinance.com) - La séance se termine mieux qu'elle n'avait commencé: les taux longs en zone Euro avaient entamé ce vendredi par un re-test de leur zénith annuel (de la mi-juin) et ça s'est un peu calmé au fil des heures... mais le bilan de la semaine demeure largement négatif.



Nos OAT affichent au final une dégradation de seulement +1,5Pts en direction des 2,29% après 2,36% ce matin (un plus haut depuis le 21 juin) et le zénith annuel des 2,48% du 16 juin était tout proche, tandis que les Bunds se retendent de +1,5Pts à 1,75% (après 1,800% ce matin).



Plus inquiétant, le 'spread' entre les 10 ans italien (4,01% après 4,10%) et allemand s'est de nouveau écarté pour flirter avec les 230 points de base avant de revenir à225Pts.

Aux Etats Unis, le T-Bond se tend de +4Pts à 3,452%, un plus haut depuis la fin octobre 2007.

Le rendement du '1 ans' s'installe au-delà des 4% (à 4,05% au plus haut depuis octobre 2007) et pourrait poursuivre en direction des 4,50%, le '2 ans' teste 3,90%

Le '30 ans' s'établit à 3,54%, ce qui propulse les taux hypothécaires au-delà des 6% (là encore, il faut remonter à 2007).



Le 'chiffre du jour', ce fut celui de la 'confiance' compilé par l'Université du Michigan : 'l'U-Mich' est ainsi ressorti à 59,5 ce mois-ci, contre 58,2 en août et 60 attendu par les économistes et analystes.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a légèrement progressé, à 58,9contre 58,6 le mois précédent, mais celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations s'est amélioré plus nettement, ressortant à 59,9 après 58 au mois de juillet.



Grâce au repli continu des prix de l'énergie, les anticipations d'inflation des ménages à un horizon d'an se tassent à 4,6%, soit leur plus bas niveau en un an.