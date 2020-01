Taiwan-Tsai Ing-wen en tête de la présidentielle

(Actualisé avec résultats avancés par les chaînes de télévision) TAIPEI, 11 janvier (Reuters) - La présidente taiwanaise sortante Tsai Ing-wen, qui brigue un second mandat, est en tête du scrutin organisé samedi sur fond de tensions avec la Chine et de contestation à Hong-Kong. Une heure après la fermeture des bureaux de vote, les trois grandes chaînes de télévision locales la créditait de 500.000 voix d'avance sur Han Kuo-yu, chef de file du Kuomintang et de l'opposition. Tsai Ing-wen, qui entretient des relations tendues avec Pékin, a dramatisé l'enjeu des élections présidentielle et législatives, qui se résument selon elle à un vote pour ou contre la démocratie et la défense de la souveraineté de l'île. Voter pour Tsai Ing-wen "c'est choisir la démocratie et la paix", a assuré vendredi la cheffe de l'Etat, âgée de 63 ans. "Cela montre notre détermination à défendre notre pays et notre souveraineté". La Chine considère Taiwan comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron si l'île proclame formellement son indépendance. Depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen, qui s'oppose à la réunification, les tensions se sont accrues et la Chine a durci le ton, suspendant ses communications officielles et menant des manoeuvres militaires à proximité. Han Kuo-yu, son principal adversaire, est quant à lui favorable à une normalisation des relations avec la Chine, gage selon lui de sécurité et de prospérité. Selon les observateurs, la présidente pourrait bénéficier de la situation à Hong-Kong qui a alimenté les sentiments anti-chinois parmi les 23 millions d'habitants de l'île. (Yimou Lee; version française Marine Pennetier, édité par Sophie Louet, Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief)