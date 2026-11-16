Taïwan tiendra compte de l'inflation et des mesures prises par d'autres pays pour fixer ses taux d'intérêt

Taïwan tiendra compte des perspectives d'inflation pour cette année et l'année prochaine, ainsi que des mesures de politique monétaire prises par d'autres pays, lorsqu'il s'agira de déterminer si une hausse des taux d'intérêt est justifiée le mois prochain, a déclaré lundi le gouverneur de la banque centrale, Yang Chin-long.

Voici quelques extraits des propos tenus par M. Yang lors d’une séance de questions-réponses avec les députés au Parlement.