Taïwan tiendra compte de l'inflation et des mesures prises par d'autres pays pour fixer ses taux d'intérêt

Taïwan tiendra compte des perspectives d'inflation pour cette année et l'année prochaine, ainsi que des mesures de politique monétaire prises par d'autres pays, lorsqu'il s'agira de déterminer si une hausse des taux d'intérêt est justifiée le mois prochain, a déclaré lundi le gouverneur de la banque centrale, Yang Chin-long.
Voici quelques extraits des propos tenus par M. Yang lors d’une séance de questions-réponses avec les députés au Parlement.
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Interrogé sur les indicateurs à surveiller en vue d’une éventuelle hausse des taux en décembre, M. Yang a répondu que cela dépendrait des perspectives d’inflation pour cette année et l’année prochaine, ainsi que des hausses de taux dans d’autres pays et de la vigueur des prêts sur les marchés financiers
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Si l’inflation dépasse 2% cette année, et si celle de l’année prochaine est également supérieure à 2% et reste obstinément élevée sans signe de baisse, la banque centrale devra agir, a déclaré M. Yang
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La banque centrale de Taïwan tiendra sa prochaine réunion trimestrielle de fixation des taux le 17 décembre. Lors de sa dernière réunion en septembre, elle avait maintenu, comme prévu, son taux d’escompte de référence TWINTR=ECI à 2%, tout en indiquant qu’elle s’orientait vers un resserrement monétaire
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M. Yang a également été interrogé sur les récents flux importants de capitaux étrangers, tant à l'entrée qu'à la sortie, qui ont affecté à la fois le marché boursier .TWII et le dollar taïwanais TWD=TP . M. Yang a déclaré que si le volume des fonds était particulièrement important ou concentré, la banque centrale interviendrait
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“Quand je dis que nous interviendrons pour stabiliser la situation, ce ne sont pas que des paroles en l’air. Nous passons à l’action”, a ajouté M. Yang, sans donner plus de détails
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M. Yang a déclaré que l’impact sur Taïwan, grand fabricant de puces électroniques, de la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , ne constituait qu’une “turbulence à court terme”, mais que l’importance de l’île dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA ne faisait aucun doute. Taïwan joue également un rôle vital pour d’autres entreprises, notamment AMD AMD.O et Google GOOGL.O , a-t-il ajouté
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Le gouverneur a également déclaré que les fondamentaux économiques de Taïwan étaient “extrêmement bons”
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