Taïwan, berceau de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , s'est réveillé mardi en voyant son héros local revenir à la tête de l'entreprise qu'il a cofondée, moins de deux semaines après avoir été contraint de la quitter.

Jensen Huang est une véritable star à Taïwan, où est implanté le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , et l’île constitue un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en matière d’IA.

Ses visites attirent régulièrement des foules de fans et de journalistes, un phénomène que les médias locaux ont surnommé « Jensanity ».

La démission de Huang au début du mois, suite à la révélation de ses relations extraconjugales et aux interrogations quant à savoir s’il avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère, a provoqué un véritable choc à Taïwan. Ses partisans ont déclaré n’avoir jamais écarté la possibilité d’un retour.

« Pour Taïwan, je pense que c’est une très bonne nouvelle… Il suffit de voir à quel point la Bourse taïwanaise a chuté dans les jours qui ont suivi sa démission », a déclaré Venus Chang, 51 ans, qui travaille dans la finance à Taipei. « Sa contribution à Taïwan a été énorme. C’est pourquoi je suis sincèrement ravie de le voir revenir. »

Gary Wu, un ingénieur de 31 ans, a expliqué que sa première pensée après avoir appris la nouvelle du retour de Huang dans la nuit avait été l’effet positif que cela aurait probablement sur le marché boursier taïwanais.

« Effectivement, dès ce matin, j’ai pu constater que le marché avait atteint son plafond quotidien », a-t-il déclaré. « Nous avons donc désormais de quoi mettre du pain sur la table. »

L’indice de référence taïwanais .TWII , a clôturé en hausse de 9 % mardi, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis huit mois.

LE RETOUR DE JENSANITY

« J’ai toujours eu le sentiment qu’il reviendrait », a déclaré Jane Kuo, 50 ans, qui tient le Flower Restaurant, un établissement de Taipei que Huang fréquentait lors de ses voyages à Taïwan. « Il s’en est sorti. C’est formidable. »

Mme Kuo s’est dite prête à accueillir à nouveau M. Huang lors de sa prochaine visite à Taïwan, précisant qu’il avait dynamisé l’activité de son restaurant en y amenant des collègues et des membres de sa famille, et en commandant parfois des plats à emporter pour les emporter dans son jet privé.

La semaine dernière, des personnalités éminentes du secteur technologique taïwanais ont organisé un spectacle lumineux de deux nuits sur la tour Taipei 101, mettant en avant des messages tels que « Taiwan Loves Jensen », « Famille et amitié » et « Prospérer ensemble ».

DES LIENS INDUSTRIELS ÉTROITS

Au-delà de son statut de célébrité, M. Huang a passé des décennies à tisser des liens personnels étroits avec les leaders du secteur technologique taïwanais, contribuant ainsi à la mise en place d’un réseau de fournisseurs qui est devenu le pilier de la position dominante de Nvidia dans le domaine de l’informatique appliquée à l’IA.

Lors de ses fréquentes visites sur l’île, il organisait des réunions rassemblant des dirigeants de TSMC, Foxconn 2317.TW , Wistron 3231.TW , Quanta Computer 2382.TW et d’autres fournisseurs. Les médias locaux les ont surnommés les « dîners à un billion de dollars », en référence à la valeur boursière cumulée des entreprises représentées.

En mai, Jensen Huang a décrit Taïwan comme l’« épicentre » de la révolution de l’IA et a déclaré que Nvidia prévoyait d’investir environ 150 milliards de dollars par an sur l’île, qui a historiquement reçu relativement peu de reconnaissance publique pour ses contributions malgré son rôle dans la fabrication technologique mondiale.

« Bien sûr, Taïwan se réjouit vraiment du retour de Jensen Huang », a déclaré Lee Chang-ken, président de Cathay Financial, la plus grande holding financière de Taïwan. « Naturellement, nous espérons que le développement de l’IA se poursuivra afin que les entreprises de la chaîne d’approvisionnement taïwanaise puissent continuer à réaliser d’importants bénéfices. »