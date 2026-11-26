Taïwan se dit confiant quant au maintien des droits de douane convenus précédemment avec les États-Unis

Le géant taïwanais des semi-conducteurs est convaincu qu’il conservera son taux de droits de douane actuel de 15 % aux États-Unis, a déclaré jeudi le gouvernement après que le président américain Donald Trump a lancé une nouvelle salve de droits de douane à l’encontre de 14 de ses principaux partenaires commerciaux.

L'administration Trump a proposé de nouveaux taux maximaux potentiels allant de 20 % à 40 % afin de contrer la surcapacité industrielle que, selon elle, ces pays encouragent. En février, la Cour suprême des États-Unis avait invalidé les droits de douane mondiaux précédents .

Mais le bureau du représentant américain au commerce a déclaré qu’il comptait plafonner ces nouveaux droits de douane aux niveaux inférieurs convenus dans le cadre d’accords commerciaux déjà conclus ou encore en cours de négociation.

Taïwan et les États-Unis ont signé un protocole d’accord de coopération en matière d’investissement ainsi qu’un accord sur le commerce réciproque (ART) en janvier et février de cette année, garantissant un traitement préférentiel pour les semi-conducteurs et autres produits technologiques , qui représentent plus de 70 % des exportations taïwanaises vers les États-Unis.

Sur la base des échanges entre Taipei et Washington, le gouvernement taïwanais s’est dit confiant quant au fait que les deux parties maintiendront le taux de 15 % convenu précédemment.

"Les États-Unis ont un objectif principal, qui est de rétablir la base juridique de leur politique tarifaire réciproque. Il ne s’agit pas de modifier le contenu des accords eux-mêmes", a déclaré aux journalistes la vice-Première ministre taïwanaise Cheng Li-chiun, qui a mené les négociations commerciales avec Washington.

" Les deux parties ont répété à plusieurs reprises qu’elles espéraient préserver le contenu des accords. L’accord dans son ensemble ne changera donc pas et ne fera pas l’objet d’une renégociation ", a-t-elle ajouté.

Aucun droit de douane distinct au titre de l’article 232 sur les semi-conducteurs et leurs dérivés n’a encore été annoncé, mais Taïwan s’est déjà assuré à l’avance le traitement de la nation la plus favorisée grâce au protocole d’accord, a précisé Cheng.

Taïwan abrite TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, qui investit 265 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines aux États-Unis.

En vertu de l’accord conclu en janvier avec les États-Unis, les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d’énergie et d’intelligence artificielle aux États-Unis, tandis que Taïwan garantira également 250 milliards de dollars supplémentaires de crédit afin de faciliter de nouveaux investissements.

Taïwan investit également 4,4 milliards de dollars dans un nouveau projet de gaz naturel liquéfié en Alaska que Donald Trump a défendu, bien que les détails restent à finaliser.

S'exprimant lors de la même conférence de presse que Cheng, le ministre de l'Économie, Kung Ming-hsin, a déclaré que le projet en Alaska était une nécessité pour Taïwan.

" Étant donné qu’une partie de nos contrats à long terme est conclue avec le Qatar, où le risque est relativement plus élevé, nous espérons transférer une partie de ces contrats vers les États-Unis afin de réduire ce risque et d’améliorer la résilience de nos sources d’énergie ", a déclaré Kung.