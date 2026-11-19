Taïwan s'apprête à adopter de nouvelles mesures de restriction des ventes à découvert en réponse à la chute des marchés

L'autorité de régulation financière taïwanaise a annoncé jeudi qu'elle allait mettre en place de nouvelles restrictions sur la vente à découvert après que l'indice de référence, l' .TWII , a clôturé en baisse de 4,4 %, prolongeant ainsi son recul alors que les investisseurs s'inquiétaient de l'avenir de l'IA suite à la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O .

Taïwan, l’un des principaux producteurs des puces de pointe qui sont le moteur de la révolution de l’IA, a déjà mis en place un fonds de stabilisation boursière de 15 milliards de dollars, ainsi que les restrictions sur la vente à découvert annoncées précédemment.

La Commission de surveillance financière a indiqué dans un communiqué qu’en vertu des nouvelles restrictions, lorsqu’une action clôture en baisse de 3,5 % ou plus un jour donné, les investisseurs ne peuvent pas la vendre à découvert par le biais de ventes à découvert sur marge ou de titres empruntés le jour de bourse suivant.

L’autorité de régulation a relevé de fortes fluctuations des cours boursiers, mais a précisé que les fondamentaux des actions restaient relativement solides, que les sociétés cotées avaient enregistré des chiffres d’affaires records et que le marché des capitaux faisait preuve de résilience.

La confiance des investisseurs est faible, a-t-elle ajouté.

Un haut responsable de l’autorité de régulation a déclaré à Reuters que cette nouvelle série de restrictions sur les ventes à découvert visait principalement à "lutter contre les forces baissières sur le marché boursier taïwanais et à empêcher l’influence des vendeurs à découvert de s’étendre".

Ce responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisé à s’adresser aux médias.

L’autorité de régulation a également indiqué qu’elle continuerait à suivre l’évolution de la situation financière internationale et des conditions sur le marché des capitaux national, et qu’elle adapterait les mesures de stabilisation en conséquence.