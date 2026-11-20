Taïwan s'achemine vers sa pire semaine depuis 1990, les marchés boursiers asiatiques tombent à leur plus bas niveau depuis avril

par Rajasik Mukherjee

Les actions taïwanaises ont chuté de près de 6 % vendredi et s'apprêtaient à enregistrer leur pire baisse hebdomadaire depuis 1990, les investisseurs se désengageant des valeurs technologiques en raison des inquiétudes croissantes concernant le commerce mondial lié à l'intelligence artificielle.

Cette vague de ventes a entraîné les actions asiatiques vers leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, l'indice de référence taïwanais, l' .TWII , atteignant son plus bas niveau depuis avril et perdant 16,6 % depuis le début de la semaine. L'indice a également perdu 1 120 milliards de dollars depuis le 6 octobre, date à laquelle il avait atteint un record historique.

Les valeurs phares du secteur des semi-conducteurs de l'île, qui ont été au cœur de la hausse mondiale alimentée par l'IA, ont mené la baisse alors que les investisseurs continuaient de se désengager des positions technologiques surchargées.

Les traders ont également souligné les répercussions persistantes de la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, éclaboussé par un scandale.

« Le marché continuait de subir les répercussions du départ de Jensen Huang et de toutes les “histoires étranges” qui l'entourent et qui ne cessent d'être révélées », a déclaré Jerry Lu, président de la société taïwanaise Hua Nan Securities.

« Le point clé à surveiller à l'avenir est l'audition de M. Huang devant le Congrès début décembre. »

Cette chute marque un revirement brutal pour l'un des marchés les plus performants d'Asie et souligne l'inquiétude des investisseurs face aux valorisations élevées qui avaient alimenté la hausse liée à l'intelligence artificielle.

Taïwan, qui abrite de grands fabricants de puces et constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, a été l'un des principaux bénéficiaires de la forte hausse de la demande en infrastructures d'IA, faisant de son marché un indicateur très suivi du sentiment à l'égard des valeurs technologiques dans toute la région.

Cette chute s'est répercutée dans toute l'Asie, le KOSPI sud-coréen .KS11 ayant chuté de 4,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis fin janvier.

Cet indice, qui a lui aussi profité de l'essor de l'IA, a perdu 7 % depuis le début de la semaine et s'apprêtait à afficher une performance hebdomadaire en baisse.

Les fortes baisses enregistrées sur deux des plus grands marchés émergents d'Asie ont entraîné l'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS à la baisse de plus de 3 %, atteignant son plus bas niveau depuis avril.

Les devises régionales ont évolué dans le rouge, la roupie indonésienne IDR= reculant de 0,2 % et oscillant autour d'un plus bas historique de 18 285 pour un dollar américain. La devise a perdu 0,4 % depuis le début de la semaine et s'apprêtait à enregistrer une cinquième baisse hebdomadaire en six semaines.

Le peso philippin PHP= s'est déprécié de 0,3 %, tandis que le won sud-coréen KRW= a reculé de 0,4 % face au billet vert.

Le ringgit malaisien MYR= et le baht thaïlandais THB=TH sont restés pratiquement inchangés en début de séance.

FAITS MARQUANTS:

** Trump dévoile des contrats d'une valeur de 17 milliards de dollars en Asie du Sud-Est pour des entreprises américaines, selon la Maison Blanche

** L'inflation sous-jacente au Japon s'accélère en octobre, renforçant les anticipations de hausse des taux

Indices boursiers et devises asiatiques à 02h25 GMT PAYS Code RIC FX % QUOTIDIEN DU COURS DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,30 -1,60 .N225 -4,19 13,24 Chine CNY=CFXS +0,35 +4,74 .SSEC -1,85 -11,52 Inde INR=IN 0,00 -3,67 .NSEI 0,00 -2,35 Indonésie IDR= -0,21 -8,77 .JKSE -0,51 -40,24 Malaisie MYR= +0,05 -1,27 .KLSE -0,62 -7,36 Philippines PHP= -0,23 -7,88 .PSI -1,99 -11,30 Corée du Sud KRW= -0,30 +7,60 .KS11 -4,46 16,48 Singapour SGD= +0,01 -0,46 .STI -1,31 7,37 Taïwan TWD=TP -0,12 -4,68 .TWII -5,76 25,04 Thaïlande THB=TH +0,02 -7,38 .SETI 0,00 0,00

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