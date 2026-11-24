La campagne pour les élections municipales à Taïwan ne fait guère mention de la Chine, mais cette dernière est très agacée par l'identité du candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, Pékin l'accusant d'être un "séparatiste" et n'hésitant pas à intervenir dans la campagne.

Le DPP, qui rejette la politique d'une seule Chine prônée par Pékin, est le parti politique au pouvoir à Taïwan au niveau national - que ce soit au niveau de la présidence ou du gouvernement - mais a vu son implantation locale être fortement écornée par sa défaite aux municipales de 2022.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas le recours à la force pour placer l'île sous son contrôle, estime que le candidat du DPP, Puma Shen, est un "traître" qui brandit la carte de la menace chinoise pour inciter les électeurs à voter pour lui.

En octobre, quatre personnes ont été mises en examen pour avoir placé des dispositifs de surveillance sur un scooter garé devant le domicile du candidat à la municipalité de Taipei. Des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de deux personnes originaires de Hong Kong, accusées d'être à l'origine du stratagème.

Le même mois, la télévision étatique chinoise CCTV, accusait Puma Shen d'obtenir des voix de "manière trompeuse" en "jouant la carte de l'opposition à la Chine" et en ayant recours à des "petites manigances" avec l'évocation d'une ingérence extérieure lors de l'élection.

Pékin a imposé le mois dernier des sanctions sur les activités commerciales du père de Puma Shen, lui même sous le coup de mesures restrictives.

Taipei accuse régulièrement la Chine d'intensifier ses opérations, notamment par le biais d'activités militaires, de cyberattaques ou de fausses informations, en amont d'élections.

"Pendant des années, le Parti communiste chinois a lié sa politique taiwanaise aux résultats des élections à Taïwan, rendant les interférences pré-électorales inévitables", estime Chiu Chui-cheng, ministre taïwanais du Conseil des affaires continentales.

De telles interférences ne peuvent qu'être improductives et "renforcent le ressentiment au sein du peuple de Taïwan à l'encontre du régime communiste chinois", ajoute-t-il.

Le Bureau des affaires taïwanaises de Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire. Pékin rejette les accusations d'ingérence lors des élections taïwanaises.

Puma Shen n'a pourtant pas fait des relations avec la Chine un sujet central de sa campagne électorale, préférant se concentrer notamment sur la rénovation urbaine.

"SÉPARATISTE IRRÉDUCTIBLE"

Son adversaire, l'actuel maire de Taipei Chiang Wan-an, est issu des rangs du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition partisan d'un rapprochement avec Pékin. La présidente du KMT, Cheng Li-wun, a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, l'an dernier.

Cheng Li-wun est connu en Chine pour organiser le forum Taipei-Shanghai chaque année. Lui aussi s'est abstenu de mentionner la Chine lors de sa campagne, préférant aborder des sujets tels que la sécurité de l'eau ou rappelant comment, sous sa direction, le géant des puces Nvidia NVDA.O a signé un accord pour construire un nouveau siège dans la capitale taïwanaise.

Le DPP a été à la tête de la capitale taïwanaise une seule fois, lors du mandat de Chen Shui-bian entre 1994 et 1998. Ce dernier est devenu par la suite le premier président progressiste de Taïwan.

Puma Shen a su exploiter un sentiment d'identité pro-taïwanaise, devenant un symbole de la résistance contre la Chine, à la surprise de beaucoup, y compris au sein de son parti, selon deux membres du DPP.

"Il a ravivé un esprit pro-Taïwan", estime l'un d'eux, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Puma Shen a été placé sur la liste des séparatistes obstinés de "l'indépendance de Taïwan" par le Bureau des affaires taïwanaises en octobre 2024.

La Kuma Academy, association qu'il a cocréée et qui prodigue des cours de défense civile dans l'éventualité d'une attaque chinoise, a également été l'objet de sanctions.

Le Bureau des Affaires de Taïwan le considère comme un "séparatiste irréductible en faveur de l'indépendance de Taïwan, dans tous les sens du terme", arguant que des personnes comme lui sont des "traîtres à la nation chinoise et des criminels".

Puma Shen estimait lors d'une interview accordée plus tôt ce mois-ci à Reuters que la Chine n'appréciait pas son travail de sensibilisation à propos de la désinformation.

"Nous essayons de dire aux autres pays : vous devez être conscient de cette opération d'influence chinoise dans votre pays."

"Aucune force extérieure ne devrait exercer de pression politique sur des élections démocratiques taïwanaises", a-t-il aussi déclaré par le passé.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)