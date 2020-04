Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taïwan met en quarantaine 700 marins à cause du coronavirus Reuters • 18/04/2020 à 10:55









TAIPEI, 18 avril (Reuters) - Les autorités de Taïwan ont annoncé samedi la mise en quarantaine de 700 marins après avoir enregistré trois cas de contamination au nouveau coronavirus à bord d'un navire de la marine de retour d'une mission dans l'archipel des Palaos en Micronésie. Trois navires de la marine taïwanaise sont partis à la mi-mars dans l'archipel avant de revenir sur Taïwan un mois plus tard. Il s'agit des premiers cas de coronavirus au sein de l'armée de Taïwan où la marine a indiqué qu'elle allait procéder à une désinfection des trois navires de retour de mission. Taïwan n'a signalé que 398 cas de coronavirus et six décès, un bilan bien inférieur à celui enregistré de ses pays voisins en raison des mesures strictes prises au début de l'épidémie pour contenir sa propagation. (Ben Blanchard, version française Matthieu Protard)

