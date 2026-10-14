Taïwan fait état de progrès concernant le projet Alaska LNG après l'annonce par Trump de l'achat de 30 % de la production

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(Version révisée avec le commentaire du ministère taïwanais de l'Économie)

* Le ministère taïwanais affirme que la CPC a réalisé des progrès significatifs avec le développeur du projet Alaska LNG

* Les responsables taïwanais avaient déclaré en février qu'ils allaient intensifier leurs achats de GNL américain

* Le projet de GNL de l'Alaska prévoit ses premières exportations de GNL pour 2031

par Gram Slattery, Bo Erickson et Ben Blanchard

Taïwan a annoncé mercredi que les négociations en vue de l'achat de GNL en provenance d'Alaska progressaient et qu'elle investirait 4,4 milliards de dollars (XX milliards d'euros) dans le projet, après que le président américain Donald Trump eut déclaré lors d'un rassemblement dans cet État que Taipei achèterait 30 % de sa production.

Le ministère taïwanais de l’Économie a indiqué que la société énergétique publique CPC Corp avait réalisé des progrès significatifs avec le promoteur du projet après près d’un an et demi de négociations et d’évaluations.

Le projet Alaska LNG, qui produirait 20 millions de tonnes métriques par an, fait l'objet de discussions depuis des décennies, mais de nombreux acteurs du secteur restent sceptiques quant à sa viabilité commerciale, car il nécessite un gazoduc de grande longueur et des investissements qui en feraient un projet plus de deux fois plus coûteux qu'une usine comparable située sur la côte américaine du golfe du Mexique, ont indiqué des analystes.

Selon ce projet, la CPC achèterait 6 millions de tonnes de GNL d’Alaska par an dès le début de la production, conformément à une lettre d’intention signée l’année dernière, et participerait au développement du projet avec un investissement estimé à 4,4 milliards de dollars (XX milliards d'euros) au maximum, a précisé le ministère.

« Les modalités d’investissement spécifiques, les participations au capital et les conditions associées seront déterminées lors de négociations ultérieures et dans le cadre de procédures contractuelles commerciales », a-t-il précisé.

Le ministère n’a pas précisé si un contrat de vente et d’achat contraignant avait été signé.

Les responsables taïwanais ont déclaré en février qu’ils allaient intensifier leurs achats de gaz naturel américain afin que ceux-ci représentent environ un tiers des importations de l’île cette année, et réduire leurs achats auprès d’autres pays, dans le cadre d’un effort visant à réduire un excédent commercial abyssal qui a suscité la colère de Washington.

UNE OFFENSIVE POUR APPROVISIONNER L’ASIE

L’année dernière, le secrétaire général du bureau présidentiel taïwanais, Pan Men-an, s’est rendu sur le site du projet de GNL proposé en Alaska, que l’administration Trump a vivement recommandé à ses alliés asiatiques comme source d’approvisionnement.

À ce jour, Alaska LNG a conclu des accords portant sur 13 millions de tonnes par an avec des acheteurs asiatiques et le géant français TotalEnergies. L’entreprise doit encore conclure des accords pour 3 millions de tonnes supplémentaires et les transformer en contrats contraignants afin d’obtenir le financement nécessaire au projet.

Ce projet permettrait au GNL produit aux États-Unis d’accéder directement aux marchés asiatiques, y compris à Taïwan, sans passer par le canal de Panama ni contourner la Corne de l’Afrique, ce qui réduirait les délais et les coûts de transit.

Les promoteurs du projet prévoient de prendre une décision finale d’investissement concernant le gazoduc (800 miles / 1 287 km) en 2026, puis concernant l’installation d’exportation en 2027, les premières exportations de GNL étant prévues pour 2031.

M. Trump a déclaré le mois dernier que la Corée du Sud avait accepté d’investir dans le gazoduc d'un montant de 54 milliards de dollars (XX milliards d'euros) destiné au projet Alaska LNG, mais Séoul a précisé que rien n’était encore définitif.

Le ministère taïwanais de l’Économie a déclaré mercredi que si le projet se déroulait comme prévu, il pourrait commencer à fournir du gaz naturel supplémentaire à Taïwan dès 2032.