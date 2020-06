Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taïwan fait état d'une nouvelle hausse des exportations en mai Reuters • 20/06/2020 à 11:55









TAIPEI, 20 juin (Reuters) - Taïwan a fait état samedi d'une légère hausse des commandes à l'exportation en mai pour le troisième mois consécutif, grâce à la demande de produits informatiques, la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus ayant poussé des millions de personnes à se mettre au télétravail à travers le monde. Les commandes à l'exportation enregistrées par Taïwan, considérée comme un important baromètre pour la demande en produits technologiques dans le mondiale, ont augmenté de 0,4% par rapport à mai 2019, à 38,9 milliards de dollars, a indiqué le ministère taïwanais des Affaires économiques. Les chiffres sont toutefois en deçà des anticipations telles qu'elles ressortent d'un sondage réalisé par Reuters, qui tablaient sur une augmentation de 1,1% après une hausse de 2,3% en avril. Le ministère, qui avait mis en garde à plusieurs reprises contre des perspectives difficiles pour les exportations du fait de la pandémie du COVID-19, a déclaré que les chiffres de mai ont été aidés par la demande "florissante" d'équipements en provenance des personnes en télétravail. Le ministère souligne aussi que pour l'avenir, les perspectives sont meilleures grâce au recul de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis et à la reprise progressive de l'activité économique à travers le monde entier, a-t-il ajouté. Toutefois, Taïwan a prévenu que les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie, ainsi que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, pourraient encore nuire à ses exportations. Le ministère des affaires économiques s'attend à ce que la hausse des commandes à l'exportation pour le mois de juin se situe entre 0% et 3,9% par rapport à l'an dernier. (Ben Blanchard, version française Matthieu Protard)

