Taïwan et la Corée du Sud tirent les marchés boursiers asiatiques à la hausse ; la roupie indonésienne atteint un nouveau plus bas

par Rajasik Mukherjee

Les marchés boursiers des pays émergents d'Asie ont progressé jeudi, emmenés par Taïwan et la Corée du Sud, les investisseurs se ruant sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que la roupie indonésienne a chuté à un plus bas historique en raison de la récente vigueur du dollar et des inquiétudes budgétaires.

La roupie IDR= s'est affaiblie de 0,5 % pour atteindre un nouveau plus bas à 18 395 pour un dollar américain, portant sa baisse depuis le début de l'année à plus de 9 %, la plus forte parmi les principales devises des marchés émergents asiatiques.

Cette chute est survenue au lendemain d'une déclaration du gouverneur de la banque centrale selon laquelle la roupie devrait s'établir en moyenne entre 17 800 et 18 200 en 2027.

"La roupie subit des pressions provenant à la fois de facteurs externes et internes", a déclaré Lukman Leong, analyste en chef chez Doo Financial Futures, ajoutant que les pressions internes étaient plus marquées en raison des sorties persistantes de capitaux étrangers et des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires et politiques de l'Indonésie.

"Ces inquiétudes ont affaibli la confiance des investisseurs et rendu la roupie particulièrement vulnérable, même lorsque les fluctuations monétaires régionales sont globalement relativement modérées."

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a progressé jusqu'à 2,6 %, porté par un rebond des fabricants de puces électroniques, après que la banque centrale a relevé ses taux d'intérêt comme prévu et revu nettement à la hausse ses prévisions de croissance.

Le won s'est apprécié de 0,3 % face au dollar, enregistrant une hausse de plus de 7 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des devises les plus performantes de la région.

Les actions taïwanaises .TWII ont gagné jusqu'à 3,1 %, récupérant une partie de la baisse de près de 5 % enregistrée lors de la séance précédente.

"Les investisseurs profitent des valorisations plus basses des actions liées à l'IA et aux puces électroniques, qui ont été fortement vendues, même si je resterais prudent avant de considérer cela comme une reprise durable, car les inquiétudes concernant les valorisations de l'IA, les rendements des investissements et la politique commerciale américaine restent d'actualité", a déclaré M. Leong.

Ces hausses ont apporté un certain soulagement après un mois difficile pour les marchés de la région, fortement axés sur l'IA, les fortes baisses de Nvidia NVDA.O et d'autres valeurs du secteur des puces électroniques ayant incité les investisseurs à réduire leur exposition aux valeurs technologiques et à prendre leurs bénéfices après la remontée observée cette année.

L'indice boursier de référence taïwanais a chuté de 14 % ce mois-ci et s'apprête à connaître son pire mois depuis mars 2020, tandis que les actions sud-coréennes ont perdu plus de 17 % en novembre et sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis juillet.

Ces hausses ont contribué à faire progresser l'indice boursier MSCI EM Asia .MIMS00000PUS de près de 2 %.

Ailleurs dans la région, les actions de Jakarta .JKSE ont progressé de près de 2 %, tandis que celles de Kuala Lumpur .KLSE ont gagné plus de 1 %.

Les marchés des changes asiatiques n'ont montré que peu de signes de tension malgré une nouvelle salve de droits de douane américains visant plusieurs partenaires commerciaux majeurs, les devises régionales s'affermissant globalement.

L'indice MSCI des devises des marchés émergents d'Asie .MIEM00000CUS a progressé jusqu'à 0,3 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure séance depuis le 10 novembre, la faible activité boursière pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis ayant pesé sur le dollar.

Le dollar taïwanais TWD=TP a grimpé de 0,5 %, tandis que le baht thaïlandais THB=TH a gagné 0,4 %.

Le ministère thaïlandais du Commerce a déclaré qu'un projet de droits de douane américains pouvant atteindre 18 % sur les produits thaïlandais était globalement conforme aux discussions précédentes, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs.

POINTS FORTS:

** Le Vietnam affirme travailler avec les États-Unis pour conclure un accord commercial dès que possible

** Le gouvernement de Singapour s'oppose aux nouveaux droits de douane américains et exhorte les États-Unis à reconsidérer leur position

Indices boursiers et devises asiatiques à 03h31 GMT PAYS Code RIC % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= -0,01 -1,59 .N225 1,54 14,99 Chine CNY=CFXS +0,06 +4,85 .SSEC 0,21 -12,22 Inde INR=IN -0,34 -2,89 .NSEI 0,00 -1,19 Indonésie IDR= -0,44 -9,35 .JKSE 0,89 -39,35 Malaisie MYR= +0,05 -1,43 .KLSE 1,17 -5,93 Philippines PHP= -0,04 -7,59 .PSI -0,43 -9,63 Corée du Sud KRW= +0,01 +7,13 .KS11 1,08 12,67 Singapour SGD= +0,02 -0,33 .STI 0,09 7,18 Taïwan TWD=TP +0,39 -4,73 .TWII 2,15 34,70 Thaïlande THB=TH +0,40 -7,42 .SETI 0,30 13,74

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