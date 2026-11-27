Taïwan a déclaré vendredi avoir détecté 30 avions militaires chinois opérant autour de l'île, dont 26 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan pour mener une "patrouille conjointe de préparation au combat" avec des navires de guerre, selon le ministère de la Défense.

Cette nouvelle démonstration de force est intervenue le dernier jour de la campagne pour les élections municipales à Taïwan, qui sont organisées samedi.

Il n'a guère été fait mention de la Chine pendant la campagne, ce qui n'empêche pas Pékin d'être irrité par le candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, l'accusant d'être un "séparatiste".

Le DPP, qui rejette la politique d'une seule Chine prônée par Pékin, est le parti politique au pouvoir à Taïwan au niveau national - que ce soit au niveau de la présidence ou du gouvernement - mais a vu son implantation locale être fortement écornée par sa défaite aux municipales de 2022.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas le recours à la force pour placer l'île sous son contrôle, estime que le candidat du DPP, Puma Shen, est un "traître" qui brandit la carte de la menace chinoise pour inciter les électeurs à voter pour lui.

Le ministère chinois de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire concernant le survol de l'île.

Dans la course à la mairie de Taipei, Puma Shen, un universitaire spécialisé en criminologie et devenu député en 2024, défie l'élu sortant Chiang Wan-an, membre du Kuomintang (KMT) le principal parti d'opposition, plus favorable à un rapprochement avec Pékin.

La présidente du Kuomintang, Cheng Li-wun, s'est ainsi rendue à Pékin en avril et a rencontré le président chinois Xi Jinping.

Lors des dernières élections locales, il y a quatre ans, le Kuomintang avait infligé une défaite cuisante au DPP, remportant 14 villes et départements contre 5 pour le DPP.

Le résultat du scrutin de samedi donnera sans nul doute le coup d'envoi aux grandes manoeuvres en vue des prochaines élections présidentielles et législatives, prévues en 2028.

Le président Lai Ching-te se présentera presque certainement pour un second mandat, le maximum autorisé par la Constitution, tandis que le Kuomintang, qui n'a plus conquis la présidence depuis 2016, n'a pas encore confirmé son candidat.

L'ancienne journaliste Lu Shiow-yen, maire de la ville de Taichung, deuxième ville du pays, fait figure de favorite.

(Yi-Chin Lee et Fabian Hamacher; avec la contribution d'Angie Teo, de Ben Blanchard et du bureau de Pékin; version française Benoit Van Overstraeten)