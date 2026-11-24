Taïwan célèbre le retour de son héros Jensen Huang à la tête de Nvidia

Taïwan s'est réveillé mardi avec la nouvelle réjouissante du retour du héros national, Jensen Huang,

Taïwan s'est réveillé mardi avec la nouvelle réjouissante du retour du héros national, Jensen Huang, à la tête de Nvidia NVDA.O , le géant des puces qu'il a cocréé, moins de deux semaines après son départ forcé.

Jensen Huang est une véritable rockstar à Taïwan, où il est né il y a 63 ans, et qui abrite par ailleurs le siège de TSMC, fabricant de semi-conducteur crucial pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Chacune des apparitions du dirigeant à la veste en cuir électrise la population locale et les médias qui ont baptisé le phénomène "Jensanity", un jeu de mot mêlant le nom du directeur général de Nvidia et "insanity", folie en anglais.

La démission de Jensen Huang plus tôt dans le mois sur fond d'allégations de tromperie et d'espionnage au profit de la Chine a choqué à Taïwan. Mais beaucoup gardaient foi en un retour de l'enfant chéri.

"Pour Taïwan, je pense que c'est une très bonne nouvelle (...) Vous n'avez qu'à observer à quel point les marchés boursiers de Taïwan ont chuté après sa démission", fait remarquer Venus Chang, 51 ans qui travaille dans la finance à Taipei. "Sa contribution envers Taïwan a été énorme. C'est pourquoi je suis réellement heureuse de le voir de retour."

Gary Wu, ingénieur de 31 ans, a pensé aux conséquences positives pour les marchés boursiers quand il a appris dans la nuit le retour de Jensen Huang aux affaires.

"Et effectivement, ce matin, j'ai vu que le titre avait atteint la limite quotidienne de hausse", a-t-il dit. "On a de quoi mettre du pain sur la table maintenant."

L'indice boursier de Taïwan .TWII a clôturé en hausse de 9% mardi, rebondissant après être tombé la veille à son plus bas niveau en huit mois.

"JENSANITY"

"J'ai toujours pensé qu'il pouvait revenir", avance Jane Kuo, 50 ans, qui gère le Flower Restaurant, un établissement souvent fréquenté par le directeur général de Nvidia lors de ses déplacements dans l'île. "Il a tenu bon. C'est génial."

Elle se dit prête à accueillir de nouveau l'homme d'affaires, arguant que chacune de ses apparitions accentue la visibilité et les recettes de son commerce.

La semaine dernière, des soutiens de premier plan du secteur technologique de Taïwan ont projeté des messages de soutien à Jensen Huang sur la tour Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de la capitale taïwanaise.

Au-delà de son statut de célébrité, le milliardaire a cultivé des relations étroites avec des dirigeants de la tech taïwanaise, bâtissant dans l'archipel les fondations du succès futur de Nvidia dans l'intelligence artificielle.

Lors de ses déplacements réguliers à Taïwan, Jensen Huang a pour habitude de dîner avec les dirigeants de TSMC, Foxconn, Wistron ou encore Quanta Computer à l'occasion d'événements surnommés "banquets à mille milliards de dollars" par la presse locale.

Jensen Huang rendait en mai hommage à Taïwan qu'il qualifiait d'"épicentre" de la révolution de l'IA, s'engageant à y investir près de 150 milliards de dollars tous les ans.

"Evidemment, Taïwan salue le retour de Jensen Huang", dit Lee Chang-ken, président de Cathay Financial, la plus grande holding financière de l'île. "Naturellement, nous nous réjouissons que le développement de l'IA continue et que les entreprises taïwanaises de la chaîne d'approvisionnement continuent d'engranger d'importants bénéfices.

(Reportage de Wen-Yee Lee et Yi-Chin Lee à Taipei, avec Emily Chan et Ben Blanchard; version française Zhifan Liu)