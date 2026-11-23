Taïwan assouplit les règles relatives aux appels de marge afin de stabiliser le marché

Les courtiers taïwanais vont assouplir les règles relatives aux prêts sur marge afin de tenter de réduire la pression à la vente sur l'un des marchés les plus durement touchés par la chute mondiale des valeurs liées à l'IA, a annoncé lundi la Bourse, alors que les autorités asiatiques s'efforçaient de rassurer les investisseurs.

Cette mesure intervient après que l’indice de référence taïwanais .TWII , dominé par le fabricant de puces TSMC 2330.TW , a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de trois décennies, augmentant le risque de nouvelles chutes si les investisseurs recourant à l’effet de levier étaient contraints de vendre.

Les sociétés de courtage ont accepté d’abaisser, à compter de mardi, le taux de marge de maintien minimum de 130 % à 120 %, a indiqué la Bourse dans un communiqué. Cela signifie que le seuil à partir duquel les courtiers peuvent contraindre leurs clients à vendre des actions ou à renflouer leurs comptes avec des liquidités ou d’autres garanties est désormais plus élevé si la valeur de leurs investissements baisse.

Cette mesure vise à réduire la pression à la vente en période de volatilité, précise le communiqué.

L’endettement des particuliers a fortement baissé à Taïwan, mais les risques de ventes forcées restent élevés, selon une note de Goldman Sachs publiée samedi, qui indiquait que les ratios de marge de maintien agrégés s’élevaient à 132 %, ce qui suggère que de nombreux clients étaient proches du seuil d’appel de marge.

Il s’agit de la dernière d’une série de mesures de soutien qui, lundi du moins, contribuaient à stabiliser certains marchés asiatiques fortement exposés aux fabricants de puces électroniques, qui ont été durement touchés ces dernières semaines.

REBOND DES ACTIONS

L'action TSMC a progressé de 1,5 % lundi, et l'indice boursier de référence taïwanais a rebondi de 2,1 % après avoir chuté de 17 % la semaine dernière.

Partout dans le monde, les investisseurs se demandent si les sommes colossales, provenant pour l’essentiel d’emprunts, dépensées pour construire des centres de données – remplis de puces de TSMC, Samsung et d’autres fabricants – destinés à alimenter les outils d’IA, généreront des bénéfices suffisamment importants et rapides pour rembourser les prêteurs.

Les bourses chinoises ont annoncé ce week-end des assouplissements similaires des règles relatives aux marges . Plus tôt lundi, la bourse taïwanaise a encouragé les investisseurs à adopter une vision à long terme et les entreprises à lancer des programmes de rachat d’actions. Le ministre sud-coréen des Finances a réitéré lundi son intention de stabiliser le marché boursier si nécessaire.

Samedi, Taïwan a annoncé qu’il allait encore durcir les règles relatives à la vente à découvert et qu’il avait déjà mobilisé son fonds de stabilisation boursière de 15 milliards de dollars sur le marché.

“L’objectif de ces mesures est d’éviter les comportements spéculatifs qui continuent de provoquer une panique inutile”, a déclaré lundi le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai lors d’une réunion rassemblant des régulateurs financiers et des chefs d’entreprise.

M. Cho a indiqué qu’il restait “encore une marge de manœuvre” pour utiliser le fonds de stabilisation et d’autres ressources, qu’il n’a pas précisées, afin de stabiliser le marché.

“Nous sommes disposés à réexaminer de manière positive et proactive l’ampleur du fonds, dans le but de continuer à stabiliser le système financier”, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Cliff Hou, vice-président senior de TSMC, et Young Liu, président de Foxconn 2317.TW , l’un des principaux fournisseurs de Nvidia NVDA.O , figuraient parmi les participants à la réunion.

Le gouvernement taïwanais a réaffirmé à plusieurs reprises que les fondamentaux économiques étaient solides.

Le ministre de l’Économie, Kung Ming-hsin, s’exprimant lors de cette même réunion, a mis en avant les données relatives aux commandes à l’exportation du mois dernier, qui ont connu leur plus forte hausse jamais enregistrée grâce à la demande en matière d’IA.

“Les commandes d’octobre se répercutent généralement sur les expéditions de novembre et décembre; ce taux de croissance très élevé laisse donc présager une croissance des exportations tout aussi forte en novembre et décembre”, a-t-il ajouté.