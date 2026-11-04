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Taïwan a maîtrisé l'incendie qui s'est déclaré dans une usine Panasonic, faisant cinq blessés et deux disparus
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 07:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout: l'incendie a été maîtrisé; paragraphe 1)

Les flammes ont été éteintes mercredi dans une usine taïwanaise gérée par une filiale du groupe japonais Panasonic, à la suite d'un incendie qui a fait cinq blessés et deux disparus, ont indiqué les autorités du comté de Hsinchu.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital et l'incendie a été maîtrisé peu avant midi, ont ajouté les autorités du comté.

Panasonic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette filiale, Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan, fournit aux fabricants taïwanais de circuits imprimés, composants essentiels aux produits électroniques tels que les ordinateurs et les serveurs d’intelligence artificielle.

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