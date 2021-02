Tailor AM affiche ses ambitions

(AOF) - Avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, Tailor Asset Management déclare avoir vocation à devenir un acteur majeur pour les investisseurs institutionnels et les professionnels du patrimoine (CGPI, family office, banques privées, tiers gérants...).

Créée en décembre 2020 par la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, le gestionnaires d'actifs explique qu'il présente la particularité d'offrir une expertise complète via 3 gammes concentrées et typées : les fonds Actions, qui sélectionnent les entreprises en croissance parmi les grandes tendances sociétales, les fonds Obligations, internationaux et sans biais sectoriel, et les fonds multi-classes d'actifs, en architecture ouverte pour une gestion patrimoniale raisonnée.

L'autre spécificité de Tailor AM est d'offrir des services sur-mesure (Investment Solutions) allant de la gestion pilotée aux fonds dédiés, en passant par la gestion de FID luxembourgeois.

"Grace à nos expertises précises et nos savoir-faire pointus, nous pratiquons une gestion d'actifs de spécialité et de proximité. Nous avons de grandes ambitions sur 2 marchés principaux : les CGP et les investisseurs institutionnels. Il nous semble très intéressant d'avoir cette double vision pour créer des passerelles rendues indispensables par la professionnalisation induite par la complexification des marchés financiers ", a déclaré Christophe Issenhuth, président de Tailor AM.