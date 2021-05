Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taiex (Taiwan) : perd jusqu'à -3,3% en séance Cercle Finance • 04/05/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - Le Taiex perd jusqu'à -3,3% en séance, c'est à dire jusqu'à -5% en 48H avant de limiter son repli à -1,7%, à 16.933. L'indice retombe tout de même sous les 17.100, le plancher du 22 avril et valide un scénario de 'sommet en tour' sous 17.650. Le prochain support se dessine vers 16.825 (ex support du 13/04) et le suivant vers 16.600, ex-'gap' du 1er avril puis 16.625, ex-'gap' du 26 mars.

Valeurs associées TAIEX Six - Forex 1 -1.68%