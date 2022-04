TagEnergy accueille à son capital Mirova et Omnes

Raphael Lance, Directeur des fonds de transition énergétique chez Mirova, et Marc-Philippe Botte, associé d'Omnes, rejoindront le conseil d'administration de TagEnergy

Impala et TagTeam Holding, la société holding de TagEnergy réunissant les managers actionnaires, continueront à contrôler la société. Impala reste l'actionnaire principal dans la nouvelle structure d'actionnariat. Mirova et Omnes détiennent chacun une part minoritaire.

La levée de fonds de 450 millions d'euros financera le développement du portefeuille de TagEnergy constitué de plus de 2,7 GW d'actifs dans cinq pays : le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Australie.

L'actionnaire majoritaire de TagEnergy, le groupe Impala SAS, détenu par Jacques Veyrat, Omnes, notamment via son fonds Capenergie 4, et Mirova, par le biais de son nouveau fonds de transition énergétique, visent à investir 150 millions d'euros chacun pour cette levée de fonds.

(AOF) - Le producteur international d’énergie renouvelable, TagEnergy, poursuit son objectif d’accélérer la transition énergétique, suite aux investissements significatifs réalisés par Mirova, une société de gestion d’actifs, affiliée de Natixis Investment Managers, dédiée à la finance durable, et Omnes, un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure.

