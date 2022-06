Tabula observe l'intérêt des investisseurs pour l'Asie, hors Japon

(AOF) - En mai dernier, Tabula Investment Management Limited, fournisseur européen d'ETF obligataire, a vu son ETF Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG attirer de nouveaux flux entrants d'environ 75 millions de dollars, les investisseurs étant de plus en plus désireux de s'exposer à la région. L'ETF, lancé en septembre dernier, a vu ses encours atteindre 250 millions de dollars. L'ETF a été développé en partenariat avec Haitong International Asset Management, un gérant d'actifs chinois.

