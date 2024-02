TABLEAU-Les prix du gaz naturel aux États-Unis grimpent de 11 % en raison de la baisse de l'offre et de l'augmentation de la demande

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont grimpé d'environ 11% mercredi après que Chesapeake Energy CHK.O - qui sera bientôt le plus grand producteur de gaz américain après sa fusion avec Southwestern Energy SWN.N - ait réduit la quantité de gaz qu'il prévoit d'extraire du sol en 2024 en raison de la récente chute des prix du gaz à leur plus bas niveau depuis 3 ans et demi. Outre les nouvelles de Chesapeake, les traders ont noté que les prix du gaz ont été renforcés par une récente baisse de la production journalière de gaz et par les prévisions d'une demande plus élevée que prévu la semaine prochaine. Les contrats à terme du gaz NGc1 pour livraison en mars sur le New York Mercantile Exchange ont augmenté de 18 cents, soit 11,4 %, pour atteindre 1,756 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) à 11:10 a.m. EST (1510 GMT). Mardi, le contrat a clôturé à son plus bas niveau depuis juin 2020. Sur le marché spot, pendant ce temps, les prix du gaz pour le lendemain ont chuté à 1,50 $ par mmBtu au point de référence Henry Hub NG-W-HH-SNL en Louisiane et à 1,40 $ à Chicago NG-CG-CH-SNL , le plus bas pour les deux depuis octobre 2020. Les prix de l'électricité pour mercredi à Ercot North EL-PK-ERTN-SNL au Texas, qui comprend Dallas, sont tombés à 10 dollars le mégawattheure, leur plus bas depuis mai 2017, lorsque les prix avaient chuté à un niveau record de 8,32 dollars. L'OFFRE ET LA DEMANDE La société financière LSEG a déclaré que la production de gaz dans les 48 États inférieurs des États-Unis a augmenté pour atteindre une moyenne de 105,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) jusqu'à présent en février, contre 102,1 bcfd en janvier, toujours en deçà du record mensuel de 106,3 bcfd en décembre. Sur une base journalière, cependant, la production des six derniers jours était en passe de chuter de 2,2 milliards de pieds cubes par jour pour atteindre un minimum préliminaire de trois semaines de 103,8 milliards de pieds cubes par jour mercredi. Les météorologues prévoient que les conditions météorologiques dans les 48 États inférieurs resteront généralement plus chaudes que la normale jusqu'au 7 mars. Avec l'arrivée d'un temps plus chaud, LSEG a prévu que la demande américaine de gaz dans les 48 États inférieurs, y compris les exportations, passerait de 130,0 bcfd cette semaine à 119,3 bcfd la semaine prochaine. Les prévisions pour cette semaine sont inférieures aux prévisions de LSEG de mardi, tandis que les prévisions pour la semaine prochaine sont supérieures. Les flux de gaz vers les sept grandes usines américaines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) ont diminué pour atteindre une moyenne de 13,6 bcfd jusqu'à présent en février, contre 13,9 bcfd en janvier et un record mensuel de 14,7 bcfd en décembre. Les analystes ne s'attendent pas à ce que le gaz d'alimentation du GNL américain revienne à des niveaux records avant que Freeport LNG ne fonctionne à nouveau à plein régime, ce qui pourrait se produire à la fin du mois de février. Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur mondial de GNL en 2023, devant les récents leaders que sont l'Australie et le Qatar, car les prix mondiaux beaucoup plus élevés ont alimenté la demande pour davantage d'exportations, en partie à cause des perturbations de l'approvisionnement et des sanctions liées à la guerre de la Russie en Ukraine. Le gaz mondial se négociait autour de 8 $ par mmBtu, ce qui était proche d'un plus bas de huit mois pour le Dutch Title Transfer Facility (TTF) référence en Europe TRNLTTFMc1 et était un plus bas de 33 mois pour le Japan Korea Marker (JKM) référence en Asie JKMc1 . NG/EU Semaine Semaine Il y a un Moyenne sur clôturée le clôturée le an 16 cinq ans 16 février 9 février février 16 février Prévisions Réel Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel aux États-Unis -82 -49 -75 -168 (bcf): Total du gaz naturel stocké aux États-Unis (bcf): 2,453 2,535 2,205 2,019 Stockage total aux États-Unis par rapport à la moyenne 21.5% 15.9% quinquennale Futures de référence pour le gaz mondial ($ par mmBtu) Jour actuel Jour Ce mois-ci Moyenne de Moyenne sur précédent L'année l'année cinq ans dernière précédente (2018-2022) 2023 Henry Hub NGc1 1.73 1.58 2.44 2.66 3.60 Dispositif de transfert de titres (TTF) TRNLTTFMc1 7.50 7.50 16.52 13.04 14.39 Japon Corée Marker (JKM) JKMc1 8.37 8.57 16.87 14.39 14.31 LSEG Heating (HDD), Cooling (CDD) et Total (TDD) Degree Days Total sur deux semaines Prévisions Jour actuel Jour Année norme 10 norme sur précédent précédente ans 30 ans U.S. GFS HDDs 276 289 315 364 354 U.S. GFS CDDs 5 4 21 9 7 U.S. GFS TDDs 281 293 336 373 361 LSEG Prévisions hebdomadaires de l'offre et de la demande GFS aux Etats-Unis Semaine Semaine en Semaine Cette Cinq ans précédente cours suivante semaine (2019-2023) L'année Moyenne du dernière mois Offre américaine (bcfd) Production sèche des 48 inférieurs des États-Unis 105.9 105.0 105.1 101.3 92.4 Importations américaines en provenance du Canada 8.8 8.9 9.0 8.7 9.1 Importations américaines de GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Offre totale aux États-Unis 114.7 113.9 114.0 110.0 101.7 Demande américaine (bcfd) Exportations américaines vers le Canada 3.5 3.4 3.4 2.6 2.7 Exportations américaines vers le Mexique 6.5 6.3 6.4 5.8 5.2 Exportations de GNL des États-Unis 13.9 13.4 13.1 12.8 8.4 U.S. Commercial 13.7 14.8 12.5 14.1 16.3 Résidentiel américain 22.1 23.9 19.4 22.6 27.6 Centrale électrique américaine 32.3 35.1 32.5 30.3 29.3 Industrie américaine 24.5 24.9 24.0 24.1 25.4 Combustible végétal américain 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 U.S. Pipe Distribution 2.7 2.8 2.6 2.7 2.7 Carburant des véhicules aux États-Unis 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Consommation totale des États-Unis 100.7 106.8 96.3 99.1 106.7 Demande totale aux États-Unis 124.6 130.0 119.3 120.3 123.0 U.S. Northwest River Forecast Center (NWRFC) au barrage de The Jour actuel Prévisions 2023 2022 % de 2021 % de Dalles % de la du jour % de la la normale la normale prévision précédent normale réelle réelle normale en % de la réelle normale Avr-Sep 81 79 83 107 81 Janvier-Juillet 83 81 77 102 79 Oct-Sep 82 81 76 103 81 Pourcentage de la production hebdomadaire d'électricité aux États-Unis par combustible - EIA Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine terminée le terminée le terminée le terminée le terminée le 23 février 16 février 9 février 2 février 26 janvier Vent 12 11 14 9 7 Solaire 4 4 3 3 2 Hydro 7 7 7 7 6 Autres 1 1 1 2 2 Pétrole 0 0 0 0 0 Gaz naturel 41 41 38 40 43 Charbon 15 16 16 18 22 Nucléaire 20 21 21 20 19 Prix du gaz naturel américain du jour suivant SNL ($ par mmBtu) Hub Jour actuel Prior Day Henry Hub NG-W-HH-SNL 1.50 1.55 Transco Z6 New York NG-CG-NY-SNL 1.56 1.59 PG&E Citygate NG-CG-PGE-SNL 2.89 2.83 Eastern Gas (ancien Dominion South) NG-PCN-APP-SNL 1.37 1.41 Chicago Citygate NG-CG-CH-SNL 1.40 1.48 Algonquin Citygate NG-CG-BS-SNL 2.66 2.99 SoCal Citygate NG-SCL-CGT-SNL 2.60 1.92 Waha Hub NG-WAH-WTX-SNL 0.39 0.73 AECO NG-ASH-ALB-SNL 1.15 1.20 SNL U.S. Power Next-Day Prices ($ par mégawattheure) Hub Jour actuel Jour précédent Nouvelle-Angleterre EL-PK-NPMS-SNL 43.50 33.00 PJM Ouest EL-PK-PJMW-SNL 24.00 23.50 Ercot Nord EL-PK-ERTN-SNL 10.00 20.75 Mid C EL-PK-MIDC-SNL 68.25 65.00 Palo Verde EL-PK-PLVD-SNL 26.25 20.25 SP-15 EL-PK-SP15-SNL 25.00 19.50