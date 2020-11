Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TABLEAU-France-Solde budgétaire à -161,59 mds d'euros en septembre Reuters • 03/11/2020 à 08:45









3 novembre (Reuters) - Solde du budget de l'Etat français à fin septembre, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics. (En milliards d'euros, sauf mention contraire) Janvier-septembre 2019 Janvier-septembre 2020 Variation (%) Solde budgétaire -109,01 -161,59 - Dépenses +298,97 +328,86 +10,0% - Recettes +212,81 +191,20 -10,2% - Solde des comptes -22,85 -23,93 spéciaux du Trésor* * Les comptes spéciaux recensent des flux financiers concernant des recettes affectées à des dépenses particulières, comme par exemple celui des pensions des fonctionnaires, celui des participations financières de l'Etat ou encore celui des avances aux collectivités locales qui retrace le recouvrement par l'Etat des impôts locaux et leur versement sous forme d'avances aux collectivités territoriales. (Laura Marchioro)

