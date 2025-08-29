TABLEAU-France-Inflation harmonisée préliminaire de +0,8% en août

Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de août, publiées vendredi par l'Insee.
Variations sur un an, en pourcentage.
Juillet Août
Indice des prix à la consommation harmonisé
selon les normes européennes (IPCH) +0,9% +0,8%
Indice des prix à la consommation (IPC)
+1,0% +0,9%
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de 0,9% en août. FRCPIP=ECI
Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques
(Reportage Alessandro Parodi et Adrianna Ebert)
