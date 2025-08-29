information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 08:45

TABLEAU-France-Inflation harmonisée préliminaire de +0,8% en août

Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de août, publiées vendredi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Juillet Août

Indice des prix à la consommation harmonisé

selon les normes européennes (IPCH) +0,9% +0,8%

Indice des prix à la consommation (IPC)

+1,0% +0,9%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de 0,9% en août. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage Alessandro Parodi et Adrianna Ebert)