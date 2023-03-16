TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters16/03/2023 à 11:57
PARIS, 16 mars (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 756 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,429 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,14%
A COMPARER A 0,30%
EN DATE DU 16/02/23
DATE DE REGLEMENT 20/03/23
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 450 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,112 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,00%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,32%
A COMPARER A 0,61%
EN DATE DU 20/10/22
DATE DE REGLEMENT 20/03/23
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 270 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 641 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,82%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,45%
A COMPARER A 0,61%
EN DATE DU 20/10/22
DATE DE REGLEMENT 20/03/23
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