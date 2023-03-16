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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters16/03/2023 à 11:57

PARIS, 16 mars (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei*

MATURITE 01/03/29

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 756 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,429 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,60%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,14%

A COMPARER A 0,30%

EN DATE DU 16/02/23

DATE DE REGLEMENT 20/03/23

OATi*

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 450 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,112 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,00%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,32%

A COMPARER A 0,61%

EN DATE DU 20/10/22

DATE DE REGLEMENT 20/03/23

OATei*

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 270 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 641 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 89,82%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,45%

A COMPARER A 0,61%

EN DATE DU 20/10/22

DATE DE REGLEMENT 20/03/23

Inflation
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