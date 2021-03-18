TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
Reuters•18/03/2021 à 12:02
PARIS, 18 mars (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/26
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 1,028 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,485 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 109,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,17%
TAUX MOYEN PONDERE -1,70%
A COMPARER A -1,51%
EN DATE DU 18/02/21
DATE DE REGLEMENT 22/03/21
OATi*
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 360 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,110 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,23%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,30%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/03/21
OATei*
MATURITE 25/07/30
COUPON 0,70%
VOLUME ADJUGE 609 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 121,25%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,44%
TAUX MOYEN PONDERE -1,41%
A COMPARER A -1,20%
EN DATE DU 15/10/20
DATE DE REGLEMENT 22/03/21
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