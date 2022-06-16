TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters16/06/2022 à 11:58
PARIS, 16 juin (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 25/07/27
COUPON 1,85%
VOLUME ADJUGE 730 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,866 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 113,72%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,79%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 270 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 873 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,21%
A COMPARER A -0,85%
EN DATE DU 19/05/22
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
OATei*
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,391 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 124,68%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,67%
TAUX MOYEN PONDERE 0,38%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer