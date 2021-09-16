TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters16/09/2021 à 11:56
PARIS, 16 sept. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/26
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 988 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,002 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -2,18%
A COMPARER A -1,77%
EN DATE DU 22/04/21
DATE DE REGLEMENT 20/09/21
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 541 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,300 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 119,25%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,68%
A COMPARER A -1,43%
EN DATE DU 15/07/21
DATE DE REGLEMENT 20/09/21
OATei*
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 333 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 716 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 166,41%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -1,29%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/09/21
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