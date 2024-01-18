TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 25/07/29
COUPON 3,40%
VOLUME ADJUGE 596 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,617 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 115,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,29%
TAUX MOYEN PONDERE 0,49%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 463 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,340 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,22%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,67%
A COMPARER A 0,65%
EN DATE DU 20/07/23
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 561 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,620 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,14%
TAUX MOYEN PONDERE 0,76%
A COMPARER A 1,19%
EN DATE DU 19/10/23
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
OATei
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 378 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,113 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,75%
A COMPARER A 0,82%
EN DATE DU 21/09/23
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
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