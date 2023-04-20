TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters20/04/2023 à 11:58
PARIS, 20 avr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi*
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 802 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,784 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,30%
TAUX MOYEN PONDERE 0,03%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/04/23
OATei*
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 702 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,036 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,20%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,63%
A COMPARER A 0,60%
EN DATE DU 16/02/23
DATE DE REGLEMENT 24/04/23
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 244 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 875 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,59%
A COMPARER A 0,45%
EN DATE DU 16/03/23
DATE DE REGLEMENT 24/04/23
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