TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters21/07/2022 à 11:59
PARIS, 21 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi*
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 415 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,221 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,22%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,98%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/07/22
OATei*
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 768 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,636 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 105,62%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,52%
A COMPARER A -1,18%
EN DATE DU 19/05/22
DATE DE REGLEMENT 25/07/22
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 310 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 769 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,07%
A COMPARER A -0,83%
EN DATE DU 21/04/22
DATE DE REGLEMENT 25/07/22
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